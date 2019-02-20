Для белорусов, въезжающих в Россию больше чем на месяц, введут обязательную дактилоскопию



фото: saulsteinbergfoundation.org

Российской МВД планирует ввести эту меру с 1 июля 2019 года для всех граждан, которые въезжают в страну на длительный срок без визы.

Мера коснется граждан Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Как заявил глава московской полиции, каждое третье преступление в столице совершено выходцами из этих стран. Это около 2 тысяч преступлений в 2018 году, пишет ТАСС .

В связи с этим начальник столичной полиции призвал депутатов Госдумы поддержать инициативу МВД по проведению обязательной дактилоскопии для всех въезжающих на территорию России иностранцев.

С 1 июля 2019 года МВД России запланировало ввести обязательную дактилоскопию и фотографирование для всех иностранных граждан, въезжающих в Россию более чем на месяц без визы.