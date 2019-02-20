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Всю жизнь прожил с одной женщиной и был недоволен ролью Снейпа. Интересные факты об актере Алане Рикмане

21.02.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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«Когда мне будет 80 лет и я буду сидеть в своем кресле-качалке, я буду читать Гарри Поттера. И моя семья спросит меня: „После стольких лет?“, и я отвечу: „Всегда“», — рассказал в одном из интервью Алан Рикман. Но жизнь распорядилась иначе: Рикман скончался от стремительно прогрессирующего рака поджелудочной незадолго до своего 70-го дня рождения.

Сегодня без преувеличений гениальному актеру и обладателю идеального (по мнению ученых, кстати) голоса могло бы исполниться 73. В память об Алане Рикмане LADY рассказывает о самых значимых фактах из его биографии.


Алану было всего 8, когда его отец скоропостижно скончался от рака. На руках овдовевшей домохозяйки Маргарет Рикман осталось четверо детей.

Жили Рикманы очень скромно, и Алан прилагал максимум усилий, чтобы хоть как-то облегчить долю матери. В конце концов ему удалось выиграть стипендию на обучение в престижной школе Latymer. Там же он впервые вышел на театральные подмостки и полностью погрузился в драматургию. Однако актером себя представить никак не мог: в ситуации, когда твоя семья едва сводит концы с концами, нужно выбирать более прибыльную профессию, считал Алан. «В восемнадцать лет школа драматического искусства не казалась практичным и здравым выбором», — отметил он в одном из интервью.


Поскольку Рикман неплохо рисовал и обладал каллиграфическим почерком, он решил пойти по отцовским стопам и попробовать себя в дизайне. Поступив в Школу искусства и дизайна в Челси, Алан практически сразу нашел себе подработку в газете Notting Hill Gerald. Окончив колледж, он вместе с друзьями основал дизайн-студию «Граффити» в Сохо — центре лондонской культурной жизни.

К сожалению для Алана (но к счастью для нас с вами), дела студии шли плохо, поэтому вскоре Рикман с этой работой завязал. И раз уж на дизайнерском поприще не сложилось, а жажда актерства по-прежнему не угасла, Рикман решил отправить заявку на прослушивание в Королевскую академию драматического искусства. Куда его моментально приняли и впоследствии назначили Королевскую стипендию. История умалчивает, была стипендия королевской по названию или же еще и по размеру, но на жизнь молодому Рикману явно хватало.

Свою актерскую карьеру Алан начинал в театре. Успех настиг его после получения роли в спектакле «Опасные связи»: люди шли не на постановку, а на Рикмана. И даже раскупали театральные афиши с его изображением!


Несмотря на то, что популярность Рикману принесли роли в кино, игра в театре всегда оставалась для него приоритетом

Неудивительно, что вскоре актера заметили и режиссеры кино. Так, после очередного спектакля к Рикману обратились продюсеры «Крепкого орешка», предложив составить экранную компанию Брюсу Уиллису. Актер прекрасно понимал, почему предложение сделали именно ему: «Я получил роль в „Крепком орешке“, потому что был дешев. Они платили Уиллису 7 млн долларов, так что им приходилось искать людей, кому они могли бы ничего не платить». Но перспектива остаться ни с чем Рикмана не испугала: он согласился на роль и наконец получил путевку в большой кинематограф.

Многие партнеры по съемочной площадке называли Алана трудным человеком — ведь он стремился довести до идеала не только свою игру, но и игру коллег. Сам Рикман об этом говорил так: «Есть множество людей гораздо труднее меня, например, Джулиет Стивенсон. „Трудный“ для меня означает человека очень умного, который задает вопросы к месту, который старается использовать себя на полную катушку. Кто сказал, что я трудный? Насколько мне известно, я не хожу и не кричу по поводу размеров своей гримерной».


Рикман в фильме «Разум и чувства»

Многие полюбили актера после роли в «Реальной любви»

К началу двухтысячных в фильмографии Рикмана скопилось много запоминающихся работ. Но настоящее признание и любовь публики он получил лишь вместе с ролью Северуса Снейпа в «Гарри Поттере». Изначально этого персонажа должен был воплотить другой британский актер — Тим Рот, а Рикмана продюсеры считали слишком «возрастным». Однако Рот отказался, и Джоан Роулинг, автор книг о юном волшебнике, дала зеленый свет Алану.

«Роулинг дала мне небольшую подсказку, которая помогла понять, что Северус Снейп является куда более сложным персонажем и что его история будет куда интереснее, чем многим в тот момент казалось, — рассказывал Рикман. — Когда мы снимали первый фильм, она написала всего три или четыре книги, так что никто, кроме Джоан, не мог знать о том, что произойдет потом. Для нее было важно, что я буду это знать».


Алан Рикман гениально сыграл самого загадочного профессора Хогвартса, которого главная троица «Поттерианы» и боялась, и ненавидела, и — в итоге — уважала

По словам самой Роулинг, никаких сюжетных секретов она актеру не открывала. «Я лишь рассказала Алану о том, что в действительности стоит за словом „всегда“».

Рикману нравилось раскрывать многогранный характер Снейпа, однако то, что многие сцены с ним урезались при монтаже, его не радовало. Как и тот факт, что популярность ему принес достаточно попсовый проект, а не театр, который он и считал своей истинной любовью.

Кстати, о любви. Всю свою жизнь Алан прожил с одной женщиной — Римой Хортон, с которой познакомился еще в юношестве. Звучит романтично, да? Вот только сам Рикман негодовал, когда их с Римой историю пытались выдать за красивую сказку: «Нет, это не было любовью с первого взгляда. Терпеть не могу, когда нас пытаются представить как нечто необыкновенное. Наши отношения такие же сложные, запутанные, как и у любой другой пары. Мы через многое прошли. Но я действительно ее уважаю. Мы можем просто сидеть рядом и долго молча читать, а потом она вдруг прочтет что-нибудь вслух, и мы начинаем смеяться».


Женщина, которая была рядом больше четырех десятилетий

Интересно, что пара, столько лет существовавшая в так называемом гражданском браке, все же решила его узаконить. В 2012-м, спустя 47 лет после знакомства, Алан и Рима тайно поженились в Нью-Йорке.

«В семьдесят лет я все еще буду сниматься в кино и играть на сцене», — как-то сказал Рикман. Но, к сожалению, сбыться этому не было суждено: актер ушел из жизни в январе 2016-го, не дождавшись своего юбилея.

 
Теги: знакомства
 
 
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Сегодня без преувеличений гениальному актеру и обладателю идеального (по мнению ученых, кстати) голоса могло бы исполниться 73. В память об Алане Рикмане LADY...
 
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