Кредиты на жилье: еще один банк приостановил кредитование, ставки не снижаются

В конце прошлого года сразу несколько банков приостановили выдачу кредитов на покупку жилья. Эта ситуация не изменилась и в начале года. FINANCE.TUT.BY вместе с «А-100 Девелопмент» посмотрели, что происходит в кредитами на жилье сейчас и готовы поделиться выводами.
Анализировались кредиты на покупку и строительство жилья. Главный критерий отбора — стандартные предложения, без привязки к какому-то конкретному застройщику или агентству недвижимости, для клиентов у которых нет дополнительных льгот.
В конце ноября Беларусбанк временно приостановил оформление договоров на покупку недвижимости. Следом за ним прием заявок на кредиты приостановил и БПС-Сбербанк. Предполагалось, что эти банки возобновят оформление кредитов в январе, но этого не произошло. Более того, за последний месяц еще один банк приостановил кредитование — Банк БелВЭБ.
Пока точно не известно, сколько именно будет продолжаться пауза в оформлении кредитов, но в Беларусбанке кредитование не будет возобновлено минимум до конца февраля. Отметим только, мы имеем в виду прием заявок на кредиты по стандартным программам. Все вышеназванные банки оформляют кредиты на приобретения жилья для клиентов, имеющих льготы.
В итоге, сейчас только шесть банков предлагают оформить кредит на недвижимость и вот на каких условиях.
Банк, кредит
Ставка, максимальная сумма, максимальный срок
Процент собственного участия, обеспечение
Беларусбанк,
Кредит на строительство жилья
15% (ставка реф. + 5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет
10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;
свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения
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Белагропромбанк,
Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство
16,1% (ставка реф. + 5%),
до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет
10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества
Белгазпромбанк,
«Скоро новоселье»
16,1%(ставка реф. + 6,1%),
до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет
20%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц
Белинвестбанк,
Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости
16,1%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет
минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы)
Приорбанк,
«Дружная семья»
12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1%(ставка реф. + 6,1%) или 15,5%,
Снижения ставок по кредитам не произошло. Более того, банки продолжают их увеличивать. Например, Белагропромбанк поднял ставку на 1,1 процентных пункта;
Оформить договор сейчас можно под 15 — 16,1%. Отметим, что такой уровень ставок сейчас держится и для автокредитов, и для обычных потребительских кредитов;
Кредиты на недвижимость выдаются на срок до 20 лет. Только у Приорбанка срок возврата составляет максимум 15 лет. Этот же банк ограничивает и размер максимальной возможной суммы. Для остальных она будет зависеть от кредитоспособности;
В качестве обеспечения банки просят предоставить поручителя и оформить договор залога на приобретаемое жилье. Уточним, что для каждого случая банки определяют сами, каким именно будет итоговое обеспечение.
Еще одно важное условие сделки — собственное участие в покупке. Это означает, что до оформления договора необходимо будет накопить средства на первый взнос. Его размер сейчас составляет 10 — 20% от стоимости приобретаемого жилья;
Сколько нужно зарабатывать и сколько придется платить
Предположим, что вы уже накопили на первый взнос и теперь вам не хватает 30 тысяч долларов (условно — 65 000 белорусских рублей) на покупку собственной квартиры. Мы обратились в контактные центры банков и попросили рассчитать график платежей для таких условий. Дополнительно мы попросили рассчитать необходимую минимальную зарплату. Уточним только, для расчета зарплаты мы взяли ситуацию, когда у кредитополучателя нет других долгов, рассрочек и несовершеннолетних детей.
Банк и кредит, ставка, срок кредита
Максимальный платеж, общая переплата
Необходимая зарплата
Беларусбанк,
Кредит на строительство жилья,
15% (ставка реф.+5%), на 20 лет
1083,33,
97 906
2166,66
Белагропромбанк,
Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство,
16,1% (ставка реф.+ 6,1%), на 20 лет
1154,
105 049
2916
Белгазпромбанк,
«Скоро новоселье»,
16,1%, на 20 лет
1143,
105 086
1360
Белинвестбанк,
Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости,
16,1%, на 20 лет
1143,
105 086
1600
Приорбанк,
«Дружная семья»,
12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 6,1%), на 15 лет
935,58,
103 404
1600
Приорбанк,
Покупка (строительство) под залог,
12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 6,1%), на 15 лет
935,58,
103 404
1600
Франсабанк,
Кредит на приобретение недвижимости,
15,5% (ставка реф. + 5,5%), на 20 лет
880,02,
146 205,39
1500
Банк и кредит, ставка, срок кредита
Максимальный платеж, общая переплата
Необходимая зарплата
Беларусбанк,
Кредит на строительство жилья,
15% (ставка реф.+5%), на 20 лет
1083,33,
97 906
2166,66
Белагропромбанк,
Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство,
16,1% (ставка реф.+ 6,1%), на 20 лет
1154,
105 049
2916
Белгазпромбанк,
«Скоро новоселье»,
16,1%, на 20 лет
1143,
105 086
1360
Белинвестбанк,
Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости,
16,1%, на 20 лет
1143,
105 086
1600
Приорбанк,
«Дружная семья»,
12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 6,1%), на 15 лет
935,58,
103 404
1600
Приорбанк,
Покупка (строительство) под залог,
12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 6,1%), на 15 лет
935,58,
103 404
1600
Франсабанк,
Кредит на приобретение недвижимости,
15,5% (ставка реф. + 5,5%), на 20 лет
880,02,
146 205,39
1500
Мы предполагали, что вы оформляете кредит на максимальный срок. Тем более, что для всех банков, кроме Приорбанка, он сейчас одинаковый и составляет 20 лет.
У Приорбанка платеж составит 935,58 рубля при оформлении кредита на 15 лет, а у Франсабанка — 880,02 рублей при сроке кредита 20 лет. Эти два банка сейчас могут предложить самые низкие ежемесячные платежи.
Самая маленькая переплата будет в Беларусбанке — 97 906 рублей. Но в любом случае размер переплаты ощутимый и намного больше первоначального займа. Единственное, в такой ситуации можно вносить платеж большими суммами и постепенно досрочно погашать основной долг. Только так можно сократить переплату за займ.
Самая маленькая зарплата, которая потребуется в нашем примере, — 1360 рублей при оформлении кредита в Белгазпромбанке.