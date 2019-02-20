Кредиты на жилье: еще один банк приостановил кредитование, ставки не снижаются

В конце прошлого года сразу несколько банков приостановили выдачу кредитов на покупку жилья. Эта ситуация не изменилась и в начале года. FINANCE.TUT.BY вместе с «А-100 Девелопмент» посмотрели, что происходит в кредитами на жилье сейчас и готовы поделиться выводами.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Анализировались кредиты на покупку и строительство жилья. Главный критерий отбора — стандартные предложения, без привязки к какому-то конкретному застройщику или агентству недвижимости, для клиентов у которых нет дополнительных льгот.

В конце ноября Беларусбанк временно приостановил оформление договоров на покупку недвижимости. Следом за ним прием заявок на кредиты приостановил и БПС-Сбербанк. Предполагалось, что эти банки возобновят оформление кредитов в январе, но этого не произошло. Более того, за последний месяц еще один банк приостановил кредитование — Банк БелВЭБ.

Пока точно не известно, сколько именно будет продолжаться пауза в оформлении кредитов, но в Беларусбанке кредитование не будет возобновлено минимум до конца февраля. Отметим только, мы имеем в виду прием заявок на кредиты по стандартным программам. Все вышеназванные банки оформляют кредиты на приобретения жилья для клиентов, имеющих льготы.

В итоге, сейчас только шесть банков предлагают оформить кредит на недвижимость и вот на каких условиях.

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный срок Процент собственного участия, обеспечение Беларусбанк, Кредит на строительство жилья 15% (ставка реф. + 5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Специальные условия кредитования в Новой Боровой ! Квартиры с террасами, французскими окнами, а также мансардные квартиры в кредит от 6,96% до 10 лет и от 15% до 20 лет. Успейте забронировать! Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 16,1% (ставка реф. + 5%), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Белгазпромбанк, «Скоро новоселье» 16,1%(ставка реф. + 6,1%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 16,1%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы) Приорбанк, «Дружная семья» 12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1%(ставка реф. + 6,1%) или 15,5%, до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1%(ставка реф. + 4,1%) или 15,5%, до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости 15,5% (ставка реф. + 5,5%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный срок Процент собственного участия, обеспечение Беларусбанк, Кредит на строительство жилья 15% (ставка реф. + 5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Специальные условия кредитования в Новой Боровой ! Квартиры с террасами, французскими окнами, а также мансардные квартиры в кредит от 6,96% до 10 лет и от 15% до 20 лет. Успейте забронировать! Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 16,1% (ставка реф. + 5%), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Белгазпромбанк, «Скоро новоселье» 16,1%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет, до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 16,1%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы) Приорбанк, «Дружная семья» 12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1%(ставка реф. + 6,1%) или 15,5%, до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1%(ставка реф. + 4,1%) или 15,5%, до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости 15,5% (ставка реф. + 5,5%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Главные выводы о ситуации с кредитами на жилье

Снижения ставок по кредитам не произошло. Более того, банки продолжают их увеличивать. Например, Белагропромбанк поднял ставку на 1,1 процентных пункта;

поднял ставку на 1,1 процентных пункта; Оформить договор сейчас можно под 15 — 16,1%. Отметим, что такой уровень ставок сейчас держится и для автокредитов, и для обычных потребительских кредитов;

Кредиты на недвижимость выдаются на срок до 20 лет. Только у Приорбанка срок возврата составляет максимум 15 лет. Этот же банк ограничивает и размер максимальной возможной суммы. Для остальных она будет зависеть от кредитоспособности;

срок возврата составляет максимум 15 лет. Этот же банк ограничивает и размер максимальной возможной суммы. Для остальных она будет зависеть от кредитоспособности; В качестве обеспечения банки просят предоставить поручителя и оформить договор залога на приобретаемое жилье. Уточним, что для каждого случая банки определяют сами, каким именно будет итоговое обеспечение.

Еще одно важное условие сделки — собственное участие в покупке. Это означает, что до оформления договора необходимо будет накопить средства на первый взнос. Его размер сейчас составляет 10 — 20% от стоимости приобретаемого жилья;

Сколько нужно зарабатывать и сколько придется платить

Предположим, что вы уже накопили на первый взнос и теперь вам не хватает 30 тысяч долларов (условно — 65 000 белорусских рублей) на покупку собственной квартиры. Мы обратились в контактные центры банков и попросили рассчитать график платежей для таких условий. Дополнительно мы попросили рассчитать необходимую минимальную зарплату. Уточним только, для расчета зарплаты мы взяли ситуацию, когда у кредитополучателя нет других долгов, рассрочек и несовершеннолетних детей.

Банк и кредит, ставка, срок кредита Максимальный платеж, общая переплата Необходимая зарплата Беларусбанк, Кредит на строительство жилья, 15% (ставка реф.+5%), на 20 лет 1083,33, 97 906 2166,66 Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство, 16,1% (ставка реф.+ 6,1%), на 20 лет 1154, 105 049 2916 Белгазпромбанк, «Скоро новоселье», 16,1%, на 20 лет 1143, 105 086 1360 Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости, 16,1%, на 20 лет 1143, 105 086 1600 Приорбанк, «Дружная семья», 12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 6,1%), на 15 лет 935,58, 103 404 1600 Приорбанк, Покупка (строительство) под залог, 12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 6,1%), на 15 лет 935,58, 103 404 1600 Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости, 15,5% (ставка реф. + 5,5%), на 20 лет 880,02, 146 205,39 1500

Банк и кредит, ставка, срок кредита Максимальный платеж, общая переплата Необходимая зарплата Беларусбанк, Кредит на строительство жилья, 15% (ставка реф.+5%), на 20 лет 1083,33, 97 906 2166,66 Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство, 16,1% (ставка реф.+ 6,1%), на 20 лет 1154, 105 049 2916 Белгазпромбанк, «Скоро новоселье», 16,1%, на 20 лет 1143, 105 086 1360 Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости, 16,1%, на 20 лет 1143, 105 086 1600 Приорбанк, «Дружная семья», 12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 6,1%), на 15 лет 935,58, 103 404 1600 Приорбанк, Покупка (строительство) под залог, 12% (ставка реф. + 2%) — первый год, потом — 16,1% (ставка реф. + 6,1%), на 15 лет 935,58, 103 404 1600 Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости, 15,5% (ставка реф. + 5,5%), на 20 лет 880,02, 146 205,39 1500

Мы предполагали, что вы оформляете кредит на максимальный срок. Тем более, что для всех банков, кроме Приорбанка, он сейчас одинаковый и составляет 20 лет.

У Приорбанка платеж составит 935,58 рубля при оформлении кредита на 15 лет, а у Франсабанка — 880,02 рублей при сроке кредита 20 лет. Эти два банка сейчас могут предложить самые низкие ежемесячные платежи.

Самая маленькая переплата будет в Беларусбанке — 97 906 рублей. Но в любом случае размер переплаты ощутимый и намного больше первоначального займа. Единственное, в такой ситуации можно вносить платеж большими суммами и постепенно досрочно погашать основной долг. Только так можно сократить переплату за займ.

Самая маленькая зарплата, которая потребуется в нашем примере, — 1360 рублей при оформлении кредита в Белгазпромбанке.

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