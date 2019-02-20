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Проверили безопасность объектов

21.02.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Работники РОЧС в рамках изучения состояния готовности отраслевой подсистемы ГСЧС проверили состояние пожарной безопасности объектов линейно-дорожной дистанции № 315 филиала ДЭУ № 31 РУП «Витебскавтодор».

Проверили безопасность объектов

  Установлено, что на объекте не обеспечены на должном уровне противопожарная безопасность и противопожарный режим, выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности. Не переработан план эвакуации людей при пожаре, инструкция к плану в соответствии с требованиями МЧС; подготовка работников по программам пожарно-технического минимума организована не на должном уровне; в административном здании дистанции отсутствует информационный стенд «МЧС информирует» с актуальной информацией о пожарной безопасности; члены ДПД и задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений в случае возникновения пожара не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (самоспасателями); не организована работа пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины; допускается курение вне установленных мест. Руководитель не в полной мере обеспечивает пожарную безопасность и противопожарный режим на подведомственных объектах, что регламентировано законодательством о пожарной безопасности. Не обеспечивается также своевременное выполнение противопожарных мероприятий  предписаний органов госпожнадзора.

  Согласно ст.304 Уголовного кодекса Республики Белаурсь за нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее  по неосторожности смерть человека, либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии со ст.17 Закона «О пожарной безопасности» руководители должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим. Устранение указанных нарушений находится на контроле.

Дмитрий СЕМЁНОВ,

 

первый замначальника Городокского РОЧС.

http://www.garadvest.by/2019/02/proisshestviya-kriminal-6/

 
 
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Работники РОЧС в рамках изучения состояния готовности отраслевой подсистемы ГСЧС проверили состояние пожарной безопасности объектов линейно-дорожной...
 
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