В Лидском районе при пожаре погиб мужчина. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении





20 февраля в 4-35 на телефон диспетчера Лидского РОЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу Лидский р-н, Тарновский с/c, д. Ольжево.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия, прибывшие первые боевые расчёты обнаружили частный дом, объятый пламенем, который незамедлительно принялись тушить огнеборцы.

В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы на полу обнаружен обгоревший труп хозяина дома. В результате пожара дом уничтожен полностью.

Как сообщили Lida.info в секторе пропаганды и взаимодействия с общественностью

Лидского РОЧС, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.

С начала года на территории Лидского района произошло 8 пожаров.