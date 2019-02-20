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В Лидском районе при пожаре погиб мужчина. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении

21.02.2019 — Разное | Lida.Info  
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В Лидском районе при пожаре погиб мужчина. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении

20 февраля в 4-35 на телефон диспетчера Лидского РОЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу Лидский р-н, Тарновский с/c, д. Ольжево.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия, прибывшие первые боевые расчёты обнаружили частный дом, объятый пламенем, который незамедлительно принялись тушить огнеборцы.

В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы на полу обнаружен обгоревший труп хозяина дома. В результате пожара дом уничтожен полностью.

Как сообщили Lida.info в секторе пропаганды и взаимодействия с общественностью
Лидского РОЧС, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.

С начала года на территории Лидского района произошло 8 пожаров.

 
 
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20 февраля в 4-35 на телефон диспетчера Лидского РОЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу Лидский р-н, Тарновский с/c, д. Ольжево. Спасатели...
 
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