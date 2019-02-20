|
В Лидском районе при пожаре погиб мужчина. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении
20 февраля в 4-35 на телефон диспетчера Лидского РОЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу Лидский р-н, Тарновский с/c, д. Ольжево.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия, прибывшие первые боевые расчёты обнаружили частный дом, объятый пламенем, который незамедлительно принялись тушить огнеборцы.
В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы на полу обнаружен обгоревший труп хозяина дома. В результате пожара дом уничтожен полностью.
Как сообщили Lida.info в секторе пропаганды и взаимодействия с общественностью
С начала года на территории Лидского района произошло 8 пожаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лидском районе при пожаре погиб мужчина. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении
20 февраля в 4-35 на телефон диспетчера Лидского РОЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу Лидский р-н, Тарновский с/c, д. Ольжево. Спасатели...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)