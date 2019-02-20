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«АвтоВАЗ» начал производство битопливной Lada Largus CNG с запасом хода более 1000 км

21.02.2019 09:14 — Разное | Tut.by  
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Российский автопроизводитель расширяет линейку доступных моделей с газобаллонным оборудованием, объявив о выходе на рынок универсала Largus, мотор которого может работать как на бензине, так и на природном газе (метан).


Газификация затронула все семейство Largus — коммерческий фургон, пятиместный универсал и версию Largus Cross. Все они оснащаются 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л и «механикой». Газ закачивается в баллон объемом 90 л, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана — на фургоне он расположен за перегородкой, отделяющей кабину от кузова, поэтому грузовой отсек уменьшился до 2225 л. При этом сохранен штатный 50-литровый бензобак. Если верить производителю, при полной заправке Largus CNG обладает запасом хода более 1000 км. Автомобиль всегда запускается на бензине и после прогрева двигателя автоматически переходит на природный газ. Если газ заканчивается, возобновляется использование бензина. Переключение с одного вида топлива на другой можно осуществить и принудительно при помощи кнопки, расположенной на панели приборов.

Уже озвучены цены на Largus CNG для российского рынка. Они начинаются от 728 300 рублей (около 11 тысяч долларов в пересчете по текущему курсу) за фургон, причем с учетом субсидии по программе EcoGas. Пятиместная пассажирская версия обойдется минимум в 774 900 рублей (немногим более 11 700 долларов), а модификация Largus Cross предлагается от 813 400 рублей (12 350 долларов).

Первой серийной Lada с метановой газобаллонной установкой стал седан Vesta CNG, выведенный на рынок в июле 2017 года.

 
 
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Российский автопроизводитель расширяет линейку доступных моделей с газобаллонным оборудованием, объявив о выходе на рынок универсала Largus, мотор которого может...
 
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