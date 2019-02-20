КХЛ. Минское «Динамо» в предпоследнем матче сезона проиграло «Витязю»

Уже к 4-й минуте хозяева вели с преимуществом в два балла: на 3-й отличился Алексей Макеев, на 4-й – Михал Ржепик. «Динамо» сумело сократить отставание благодаря голу Теему Пулккинена (13-я), но на 24-й «Витязь» вновь восстановил отрыв в два очка – забросил Геннадий Столяров.

В третьей двадцатиминутке «зубры» сумели сравнять: по голу с разницей в одну минуту забросили Евгений Лисовец и Пулккинен. Однако хозяева не позволили перевести игру в овертайм: на 46-й точку в матче поставил Миро Аалтонен.

- Матч получился достаточно интересным. Соперник хорошо начал. Мы тоже говорили ребятам, что важно уверенно сыграть на старте, но, к сожалению, не получилось. Пришлось после этого поработать на скамейке, мотивировать команду. В итоге рук не опустили. Смогли перехватить инициативу, сравняли счет, очень старались. Правда, с завершением были проблемы. Могли забрасывать больше, - прокомментировал результат главный тренер минчан Андрей СИДОРЕНКО.