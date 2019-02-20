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Глава Stratfor: Неожиданная смена власти в Минске может втянуть в конфликт Россию и Запад
Джордж Фридман, основатель и руководитель американской разведывательно-аналитической корпорации Stratfor, в интервью румынской службе «Радио Свобода» ответил на вопрос, какую страну он видит в наибольшей опасности со стороны России.
«С военной — не с политической — точки зрения, в наибольшей опасности находятся Балтийские страны. Так как у них очень мала стратегическая глубина, и Россия может войти (на их территорию) очень быстро. Но с политической точки зрения для России очень трудно это сделать, так как это потенциально единственная вещь, которая объединяет NATO, — нападение на страну, которая входит в альянс. Кроме того, Россия очень мало получила бы от такого захвата.
Поэтому, очевидно, что страна, за которой я наблюдаю сейчас как за наибольшей опасностью — это Беларусь. Беларусь — страна, которая иногда нейтральная, иногда так, иногда эдак, и Лукашенко очень разумно этим пользуется. Но если бы Лукашенко стал частью западного альянса, то Смоленск стал бы пограничным городом, а если бы Россия подошла к границе, она имела бы открытый рубеж с Польшей.
Поэтому сейчас для меня самая хрупкая страна это Беларусь. Мы знаем, что Украина имеет свои проблемы, но там большая буферная зона между россиянами и американцами. Мы знаем, что русские не будут лезть в Балтийские страны.
Неожиданная смена власти в Минске может вызвать неприемлемую ситуацию. Запад не сможет смириться с присутствием России на западной границе Беларуси. Россия не сможет смириться с присутствием США около Смоленска. Поэтому если смотреть на точки опасности, то это необязательно там, где Россия хочет нападать. Это там, где дестабилизация втянет обе стороны».
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Джордж Фридман, основатель и руководитель американской разведывательно-аналитической корпорации Stratfor, в интервью румынской службе «Радио Свобода» ответил на...
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