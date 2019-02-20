ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Stratfor: Неожиданная смена власти в Минске может втянуть в конфликт Россию и Запад

21.02.2019 08:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Джордж Фридман, основатель и руководитель американской разведывательно-аналитической корпорации Stratfor, в интервью румынской службе «Радио Свобода» ответил на вопрос, какую страну он видит в наибольшей опасности со стороны России.



«С военной — не с политической — точки зрения, в наибольшей опасности находятся Балтийские страны. Так как у них очень мала стратегическая глубина, и Россия может войти (на их территорию) очень быстро. Но с политической точки зрения для России очень трудно это сделать, так как это потенциально единственная вещь, которая объединяет NATO, — нападение на страну, которая входит в альянс. Кроме того, Россия очень мало получила бы от такого захвата.
 
Поэтому, очевидно, что страна, за которой я наблюдаю сейчас как за наибольшей опасностью — это Беларусь. Беларусь — страна, которая иногда нейтральная, иногда так, иногда эдак, и Лукашенко очень разумно этим пользуется. Но если бы Лукашенко стал частью западного альянса, то Смоленск стал бы пограничным городом, а если бы Россия подошла к границе, она имела бы открытый рубеж с Польшей.

Поэтому сейчас для меня самая хрупкая страна это Беларусь. Мы знаем, что Украина имеет свои проблемы, но там большая буферная зона между россиянами и американцами. Мы знаем, что русские не будут лезть в Балтийские страны.


Неожиданная смена власти в Минске может вызвать неприемлемую ситуацию. Запад не сможет смириться с присутствием России на западной границе Беларуси. Россия не сможет смириться с присутствием США около Смоленска. Поэтому если смотреть на точки опасности, то это необязательно там, где Россия хочет нападать. Это там, где дестабилизация втянет обе стороны».



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джордж Фридман, основатель и руководитель американской разведывательно-аналитической корпорации Stratfor, в интервью румынской службе «Радио Свобода» ответил на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Бабы, да кому вы нужны». Почему кафе, в которое нельзя заходить мужчинам, вызвало у них такой гнев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика