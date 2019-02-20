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Сегодня отмечается Международный день родного языка
Международный день родного языка отмечается в мире 21 февраля. Этот праздник был объявлен ЮНЕСКО в 1999 году.
Международный день родного языка поощряет языковое разнообразие и многоязычную образования, а также способствует осознанию языковых и культурных традиций, которые основываются на взаимопонимании, терпимости и диалоге передает
Кстати, по оценкам ЮНЕСКО, половина из шести тысяч языков мира находится под угрозой исчезновения.
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Международный день родного языка отмечается в мире 21 февраля. Этот праздник был объявлен ЮНЕСКО в 1999 году.
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