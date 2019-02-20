Беларусь расторгает кредитное соглашение с Китаем по строительству завода в Колодищах

Постановление подписано Сергеем Румасом 20 февраля и опубликовано сегодня на сайте Национального правового интернет-портала.









8 мая 2018 г. в поселке Колодищи состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы в честь основания завода «АМКОДОР-Маш». Фото: amkodor.by





Министерство финансов уполномочено на проведение переговоров по проекту Соглашения о расторжении Кредитного соглашения о предоставлении льготного покупательского кредита для реализации проекта «Строительство завода по производству специальных машин в пос. Колодищи Минского района» между правительством Беларуси и Экспортно-импортным банком Китая от 15 мая 2017 года.





Минфин имеет право в ходе переговоров вносить незначительные изменения в соглашение и подписать его при достижении договоренности.





Напомним, в 2017 году правительство Беларуси постановило привлечь в 2017-2022 годах льготный покупательский кредит Экспортно-импортного банка Китая сроком на 18 лет для реализации инвестиционного проекта в Колодищах на сумму 192,7 млн долларов США.









Планировалось, что компания «Амкодор-Маш» перенесет производство погрузчиков с завода «Ударник», который примыкает к центру Минска , в поселок Колодищи. Генподрядчиком выступала китайская Citic Construction. Строительство завода вызвало протесты местных жителей.



