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ЕС продлил оружейное эмбарго в отношении Беларуси

21.02.2019 08:21 — Разное | Партизан  
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Послы ЕС продлили на год эмбарго на поставки оружия и спецсредств Беларуси.



Официальные представители стран Европейского союза в среду, 20 февраля, продлили еще на год эмбарго на поставки оружия в Беларусь и санкции против четырех граждан страны. Об этом сообщает Радио Свобода.

В этом году послы стран ЕС предлагали сделать для Беларуси послабление, которое заключалось бы в индивидуальном рассмотрении каждой заявки на продажу оружия стране, но эти исключения не были поддержаны.

 
 
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Послы ЕС продлили на год эмбарго на поставки оружия и спецсредств Беларуси.
 
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