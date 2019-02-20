ЕС продлил оружейное эмбарго в отношении Беларуси









Радио Свобода. Официальные представители стран Европейского союза в среду, 20 февраля, продлили еще на год эмбарго на поставки оружия в Беларусь и санкции против четырех граждан страны. Об этом сообщает





В этом году послы стран ЕС предлагали сделать для Беларуси послабление, которое заключалось бы в индивидуальном рассмотрении каждой заявки на продажу оружия стране, но эти исключения не были поддержаны.