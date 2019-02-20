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ЕС продлил оружейное эмбарго в отношении Беларуси
Послы ЕС продлили на год эмбарго на поставки оружия и спецсредств Беларуси.
Официальные представители стран Европейского союза в среду, 20 февраля, продлили еще на год эмбарго на поставки оружия в Беларусь и санкции против четырех граждан страны. Об этом сообщает
В этом году послы стран ЕС предлагали сделать для Беларуси послабление, которое заключалось бы в индивидуальном рассмотрении каждой заявки на продажу оружия стране, но эти исключения не были поддержаны.
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Послы ЕС продлили на год эмбарго на поставки оружия и спецсредств Беларуси.
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