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Почему для Беларуси так важно базовое соглашение с ЕС, заключения которого добивается Румас?

21.02.2019 08:16 — Разное | Партизан  
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Наши отношения с Евросоюзом до сих пор регулируются соглашениями времен СССР, пишет "Завтра твоей страны".

— Хотел бы услышать, что необходимо сделать для того, чтобы как можно скорее заключить базовое соглашение между Беларусью и ЕС, потому что такой правовой вакуум между соседями, конечно, контрпродуктивен для обеих сторон, — заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с еврокомиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером.


Фото Reuters

Кратко объясняем, почему базовое соглашение с ЕС так важно для Беларуси. Для начала напомним о том, как развивались отношения между нашей страной и Евросоюзом.

Дипломатические отношения между Беларусью и Европейским союзом были установлены в августе 1992-го. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве между Беларусью и ЕС.

Однако, соглашение не было ратифицировано ЕС, причиной послужили итоги референдума 1996-го. Вместо этого в отношении Беларуси были введены санкции, в том числе и в отношении ряда высших должностных лиц.

В результате это привело к тому, что наши отношения с ЕС во многом регулируются соглашениями, заключенными еще во времена СССР.


Из-за этого сотрудничество Беларуси со странами Евросоюза во многом затруднено, в том числе в рамках «Восточного партнерства» и Европейской политики соседства.

В последние годы Беларусь и ЕС заметно продвинулась в решении вопросов упрощения визового режима и реадмиссии. Но, как отмечают эксперты, дальнейшее качественное улучшение двусторонних отношений невозможно без создания соответствующей правовой базы.

 
 
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Наши отношения с Евросоюзом до сих пор регулируются соглашениями времен СССР, пишет "Завтра твоей страны".
 
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