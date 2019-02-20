Почему для Беларуси так важно базовое соглашение с ЕС, заключения которого добивается Румас?

— Хотел бы услышать, что необходимо сделать для того, чтобы как можно скорее заключить базовое соглашение между Беларусью и ЕС, потому что такой правовой вакуум между соседями, конечно, контрпродуктивен для обеих сторон, — заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с еврокомиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером.









Фото Reuters





Кратко объясняем, почему базовое соглашение с ЕС так важно для Беларуси. Для начала напомним о том, как развивались отношения между нашей страной и Евросоюзом.





Дипломатические отношения между Беларусью и Европейским союзом были установлены в августе 1992-го. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве между Беларусью и ЕС.





Однако, соглашение не было ратифицировано ЕС, причиной послужили итоги референдума 1996-го. Вместо этого в отношении Беларуси были введены санкции, в том числе и в отношении ряда высших должностных лиц.





В результате это привело к тому, что наши отношения с ЕС во многом регулируются соглашениями, заключенными еще во времена СССР.









Из-за этого сотрудничество Беларуси со странами Евросоюза во многом затруднено, в том числе в рамках «Восточного партнерства» и Европейской политики соседства.





В последние годы Беларусь и ЕС заметно продвинулась в решении вопросов упрощения визового режима и реадмиссии. Но, как отмечают эксперты, дальнейшее качественное улучшение двусторонних отношений невозможно без создания соответствующей правовой базы.