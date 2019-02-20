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Бывший генсек НАТО предрек Беларуси украинский сценарий «с войной и аннексией»
21.02.2019 09:30 — Разное | Ежедневник
фото: topwar.ru
Такое будущее ждет Беларусь, если она не начнет проводить реформы, полагает экс-секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Об этом Расмуссен заявил изданию Liga.net, пишет
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Такое будущее ждет Беларусь, если она не начнет проводить реформы, полагает экс-секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
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