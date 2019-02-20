Бывший генсек НАТО предрек Беларуси украинский сценарий «с войной и аннексией»

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Такое будущее ждет Беларусь, если она не начнет проводить реформы, полагает экс-секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Об этом Расмуссен заявил изданию Liga.net, пишет РБК . По словам бывшего генсека альянса, Россия хочет присоединить Беларусь и таким образом приблизиться к границеЕвропы.



«Ключевой риск — это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться. Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян — нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии», — сказал представитель североатлантического альянса.



Расмуссен также выразил желание, чтобы Беларусь получала больше помощи от Запада. «Но нам нужно видеть переориентацию на свободу и демократию», — подчеркнул он.