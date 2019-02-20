|
Что (и зачем) смотреть на Неделе современной белорусской драматургии в РТБД
Спектакли по современным белорусским пьесам, юмористический капустник, лекции, мастер-класс драматурга, зрительские обсуждения и ларпы. В Республиканском театре белорусской драматургии с 25 февраля по 3 марта четвертый раз
Пьесы белорусских драматургов ставятся и за рубежом, и в Беларуси, попадают в шорт-листы престижных драматургических конкурсов. Но много ли вы знаете про современную белорусскую драматургию? На «Концентрации» вам удастся не только увидеть спектакли по современным белорусским пьесам, но и прикоснуться к драматургической «кухне». Что и когда смотреть? Ставьте напоминания.
Спектакли по современным белорусским пьесам
В рамках недели будет показано шесть спектаклей — некоторые из них премьерные, некоторые уже успели стать «визитными карточками» театра. Например, постановка
Сложную тему поднимает спектакль
Долго не может найти свое место в мире и Франциск Скорина — герой спектакля
Капустник «Новодрамовский огонек»
Центр белорусской драматургии подготовил капустник, посвященный современной белорусской драматургии. На один вечер организаторы предлагают перестать серьезно относиться к современным пьесам и наконец-то над ними поиронизировать, ведь они и сами полны иронии. Обещают песни, драматические номера и приглашенных «звезд». Но самое интересное — закулисье работы драматурга. Ведь капустники в целом явление нечастое, а посвященные драматургии — и подавно.
Ларпы (интерактивные игры)
Поиграть «в пьесы» получится на ларпахах, подготовленных Центром белорусской драматургии. LARP (Live action role — playing game) — ролевая игра живого действия, которая никак не связана с тем, что обычно подразумевают под этим определением в постсоветском пространстве. Ларп-техника на границе игры, сторителлинга и психодрамы. На ларпе нет зрителей, есть только участники, и это позволяет не только реализовать скрытый актерский потенциал, но, в первую очередь, пережить новый эмоциональный опыт. Мастер игры контролирует ларп и направляет его сюжетную линию.
В этот раз предлагают поучаствовать в двух ларпах по мотивам белорусских современных пьес: «И сострадание вмиг открыло ей…» Максима Досько и «Бзик» Алексея Макейчика. Первый посвящен проблемам агрессии, второй — наркотической зависимости и попыткам из нее выбраться. Перед каждым ларпом участников ждет читка отрывков пьес, погружающая в атмосферу текста. Поспешите записаться, количество мест ограничено.
Мастер-класс и лекция
В рамках «Концентрации» удастся получить теоретические и практические знания о современной белорусской драматургии. Узнать про историю новой белоруской драмы, ее особенности, получить ответ на наболевшие вопросы про нецензурную лексику в пьесах и их странные сюжеты можно будет на лекции, посвященной новой драме.
Творческие встречи и дискуссия
После спектаклей, показанных в рамках «Концентрации», зрителя ждут творческие встречи с драматургами. На них можно будет узнать историю создания пьес, задать любые вопросы авторам и даже вступить с ними в полемику, ведь свободный формат встречи это позволяет.
Читайте также
***
16 февраля в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Республиканском театре белорусской драматургии с 25 февраля по 3 марта четвертый раз пройдет Неделя современной белорусской драматургии «Концентрация». Мы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)