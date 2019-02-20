Что (и зачем) смотреть на Неделе современной белорусской драматургии в РТБД

Спектакли по современным белорусским пьесам, юмористический капустник, лекции, мастер-класс драматурга, зрительские обсуждения и ларпы. В Республиканском театре белорусской драматургии с 25 февраля по 3 марта четвертый раз пройдет Неделя современной белорусской драматургии «Концентрация» . Мы подготовили гид, который поможет сориентироваться в ее насыщенной программе.



Фото из архива театра

Пьесы белорусских драматургов ставятся и за рубежом, и в Беларуси, попадают в шорт-листы престижных драматургических конкурсов. Но много ли вы знаете про современную белорусскую драматургию? На «Концентрации» вам удастся не только увидеть спектакли по современным белорусским пьесам, но и прикоснуться к драматургической «кухне». Что и когда смотреть? Ставьте напоминания.

Спектакли по современным белорусским пьесам

Когда: 26 февраля — 3 марта.

В рамках недели будет показано шесть спектаклей — некоторые из них премьерные, некоторые уже успели стать «визитными карточками» театра. Например, постановка «Гэта ўсе яна» по пьесе Андрея Иванова (автора нашумевшего текста «С училища» ) получила приз в номинации «За границами» на престижном Авиньонском фестивале во Франции. Вечная история про конфликт поколений здесь становится еще актуальней: к ней примешиваются попытки семейной коммуникации через интернет-пространство. Проблемы подросткового бунта вскрывает и спектакль «А если завтра нет?» по пьесе Дмитрия Богославского. Еще одна постановка по тексту этого же драматурга — «Ціхі шэпат сыходзячых крокаў» . Она также посвящена семейным ценностям: сюжет строится вокруг продажи родительского дома, который один из героев, в отличие от его сестер, продавать не хочет.



«Гэта ўсе яна». Фото из архива театра

Сложную тему поднимает спектакль «Сіндром Медэі» по пьесе Юлии Чернявской. В нем осовременивается и переосмысляется миф о Медее, убившей своих детей. Это история не только о сильной любви, ревности и неоправданно жестоком убийстве, но и об обществе потребления, которое сегодня погрязло в виртуальном мире.

«Білет на брэсцкі цягнік» по пьесе Виталия Королева — спектакль про белоруса, уехавшего искать счастье в Москву, но обретшего его в другом месте.

Долго не может найти свое место в мире и Франциск Скорина — герой спектакля «Кар'ера доктара Рауса» по пьесе известного белорусского писателя Виктора Мартиновича. Фантазийная история (основанная на реальных событиях из жизни первопечатника) о том, как могло бы быть, никак не ассоциируется со скучной исторической драмой, которую приходилось изучать в школе. Кстати, этот спектакль в самом РТБД называют визитной карточкой.



«Карьера доктора Рауса». Фото из архива театра

Капустник «Новодрамовский огонек»

Когда: 25 февраля.

Центр белорусской драматургии подготовил капустник, посвященный современной белорусской драматургии. На один вечер организаторы предлагают перестать серьезно относиться к современным пьесам и наконец-то над ними поиронизировать, ведь они и сами полны иронии. Обещают песни, драматические номера и приглашенных «звезд». Но самое интересное — закулисье работы драматурга. Ведь капустники в целом явление нечастое, а посвященные драматургии — и подавно.

Ларпы (интерактивные игры)

Когда: 26 и 28 февраля.

Поиграть «в пьесы» получится на ларпахах, подготовленных Центром белорусской драматургии. LARP (Live action role — playing game) — ролевая игра живого действия, которая никак не связана с тем, что обычно подразумевают под этим определением в постсоветском пространстве. Ларп-техника на границе игры, сторителлинга и психодрамы. На ларпе нет зрителей, есть только участники, и это позволяет не только реализовать скрытый актерский потенциал, но, в первую очередь, пережить новый эмоциональный опыт. Мастер игры контролирует ларп и направляет его сюжетную линию.

В этот раз предлагают поучаствовать в двух ларпах по мотивам белорусских современных пьес: «И сострадание вмиг открыло ей…» Максима Досько и «Бзик» Алексея Макейчика. Первый посвящен проблемам агрессии, второй — наркотической зависимости и попыткам из нее выбраться. Перед каждым ларпом участников ждет читка отрывков пьес, погружающая в атмосферу текста. Поспешите записаться, количество мест ограничено.

Мастер-класс и лекция

Когда: 2 марта.

В рамках «Концентрации» удастся получить теоретические и практические знания о современной белорусской драматургии. Узнать про историю новой белоруской драмы, ее особенности, получить ответ на наболевшие вопросы про нецензурную лексику в пьесах и их странные сюжеты можно будет на лекции, посвященной новой драме.

Научиться писать пьесу, узнать драматургические законы и перенять опыт пишущего драматурга получится на мастер-классе Виталия Королева, автора, которого можно знать по пьесам «Опиум» и «Москоу Дримин».



«Опиум». Фото: Евгения Петрученко, предоставлено «АРТ корпорейшн»

Творческие встречи и дискуссия

Когда: встречи — с 26 февраля по 3 марта, дискуссия — 3 марта.

После спектаклей, показанных в рамках «Концентрации», зрителя ждут творческие встречи с драматургами. На них можно будет узнать историю создания пьес, задать любые вопросы авторам и даже вступить с ними в полемику, ведь свободный формат встречи это позволяет.

Для уже знакомого с современной белорусской драматургией зрителя подготовлена специальная дискуссия, посвященная проблемам современных пьес. Уникальность мероприятия в том, что зрители выступят как эксперты, а дискутировать с ними будут настоящие профессионалы своего дела — театроведы, драматурги, режиссеры.

Когда: 25 февраля — 3 марта. Где: РТБД . Сколько: 8 — 15 рублей. Можно купить абонемент на все спектакли «Концентрации» (48 рублей вместо 65).

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