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ГАИ проведет профилактическую акцию «От совести не скрыться!» (дополнено)

21.02.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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ГАИ проведет профилактическую акцию «От совести не скрыться!» (дополнено)

22 февраля Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «От совести не скрыться!», направленный на профилактику происшествий, участники которых оставляют место ДТП.
За прошлый год на территории Витебской области было совершено более 20 таких аварий. Все виновники происшествий были установлены сотрудниками ГАИ и привлечены к ответственности.
Уже в этом месяце в г. Витебск автомобиль такси сбил пешехода в дворовой территории, водитель с места происшествия скрылся.
Авария произошла 18 февраля около 15 часов дня в районе дома 90 по ул. Лазо. 21-летний житель Витебска, управляя автомобилем такси «Dacia Logan», двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на мужчину и скрылся с места ДТП. В результате аварии пострадал 83-летний пешеход, который с телесными повреждениями был госпитализирован в травматологическое отделение больницы. По факту ДТП проводится проверка.
Анализ показывает, что водители боятся наступления ответственности за совершённое деяние или находятся в состоянии алкогольного опьянения. А, возможно, управляют транспортным средством, не имея на это права.
Большинство водителей не задумываются над тем, что делают и какими последствиями это чревато. Страх, трусость, боязнь отвечать за свои проступки, вынуждают их покидать место происшествия, усугубляя тем самым степень своей виновности и ответственности.
Как правило, розыск беглецов — дело времени. Поэтому следует всегда помнить, что если ДТП всё же случилось, ни в коем случае нельзя покидать место происшествия.
Розыскные мероприятия проводятся целенаправленно и постоянно, делается всё возможное, чтобы установить и изобличить злоумышленника.
ГАИ напоминает: нарушение ПДД, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, повреждение транспортного средства или иного имущества, оставление водителем места ДТП, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами – влечет

наложение штрафа в размере от 5 до 25 базовых величин, или лишение права управления транспортными средствами сроком до 2-х лет (ст.18.17 КоАП Республики Беларусь). Соответственно, водители, вместо того, чтобы быть освобождёнными от ответственности, могут вовсе лишиться прав на немалый срок.

Существенную помощь Госавтоинспекции в поиске скрывшихся водителей оказывают граждане, которые не остаются равнодушными к беде и сообщают известную им информацию об обстоятельствах происшествий, а иногда и сами задерживают злоумышленника. Есть немало примеров когда, благодаря именно такой информации граждан были установлены виновники случившихся аварий. Поэтому если вы стали очевидцем ДТП, водитель которого с места происшествия скрылся, позвоните в дежурную часть ГАИ: 721-44-44, 621-44-44; или по телефону: 102.

Александр Мякиников

 
Теги: Витебск
 
 
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