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После трагедии в Столбцах родителей будут пускать в лунинецкие школы только по паспортам
21.02.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Пропускной режим ввели в школах Лунинецкого района: теперь родители учеников, чтоб отвести или забрать ребёнка, должны будут предъявить на входе в учреждение образования паспорт.
Фото иллюстрационное, из архива МП
Без документа, удостоверяющего личность, посторонние не смогут попасть в школу.
Как прокомментировал Медиа-Полесью начальник отдела по образованию Лунинецкого райисполкома Александр Бовкунович, родители, как и иные третьи лица, смогут заходить в школу, но на входе нужно обязательно предъявить паспорт и записаться в журнале учёта посетителей.
Посторонним и ранее приходилось регистрироваться при посещении школы, теперь меры безопасности решили усилить.
Напомним, после трагических событий в Столбцах Министерство образования анонсировало усиление мер безопасности в школах. Подобное решение принято не только
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Пропускной режим ввели в школах Лунинецкого района: теперь родители учеников, чтоб отвести или забрать ребёнка, должны будут предъявить на входе в учреждение...
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