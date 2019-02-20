После трагедии в Столбцах родителей будут пускать в лунинецкие школы только по паспортам

Пропускной режим ввели в школах Лунинецкого района: теперь родители учеников, чтоб отвести или забрать ребёнка, должны будут предъявить на входе в учреждение образования паспорт.



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Фото иллюстрационное, из архива МП

Без документа, удостоверяющего личность, посторонние не смогут попасть в школу.

Как прокомментировал Медиа-Полесью начальник отдела по образованию Лунинецкого райисполкома Александр Бовкунович, родители, как и иные третьи лица, смогут заходить в школу, но на входе нужно обязательно предъявить паспорт и записаться в журнале учёта посетителей.

Посторонним и ранее приходилось регистрироваться при посещении школы, теперь меры безопасности решили усилить.

Напомним, после трагических событий в Столбцах Министерство образования анонсировало усиление мер безопасности в школах. Подобное решение принято не только