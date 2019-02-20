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«Горкигаз» предупреждает

21.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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За прошлый  год на объектах газораспределительной системы Горецкого района произошло 5 инцидентов, связанных с повреждением подземных газопроводов.

Подробные случаи происходят по причине производства земляных работ организациями и гражданами, не имеющими разрешения, и без вызова представителя газоснабжающей организации.

В связи с этим ПУ «Горкигаз» в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения требований «Положения о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования».

 

«Горкигаз» предупреждает

 

В границах охранных зон газопроводов категорически запрещается:

 перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс подземных газопроводов и мест распределения сетевых сооружений на них, контрольно-измерительные пункты;

открывать самовольно люки газовых колодцев и коверов, ворота резервуарных установок и двери газорегуляторных пунктов, станций защиты газопроводов от коррозии, открывать и закрывать краны и задвижки;

— складировать материалы и оборудование, в том числе для временного хранения, вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2 метров по обе стороны от оси, а также производить посадку деревьев и кустарников всех видов в пределах 1,5 метра по обе стороны от оси газопровода;

разрушать сооружения и устройства, предохраняющие газопроводы и сооружения на них от повреждений;

разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ;

осуществлять строительство зданий, строений и сооружений.

 

«Горкигаз» предупреждает
Снимок носит иллюстративный характер.

 

В границах охранных зон без письменного разрешения газоснабжающей организации запрещается:

устраивать стоянки и остановки транспортных средств, тракторов и других самоходных машин;

производить строительные и монтажные работы, планировку грунта;

возводить малые архитектурные формы.

До начала производства работ в охранной зоне газопровода физическим и юридическим лицам необходимо:

— получить в предприятии газового хозяйства письменное разрешение на право проведения работ в охранной зоне газопроводов;

— согласовать календарный срок выполнения работ;

— перед началом производства работ вызвать к их месту представителя газового хозяйства.

Все земляные работы в охранной зоне газопроводов необходимо осуществлять только в присутствии представителя газового хозяйства.

Уважаемые граждане! Соблюдайте правила проведения земляных, ремонтных, строительных работ в охранных зонах систем газоснабжения.

При повреждении газопровода необходимо немедленно прекратить работы, людей вывести из опасной зоны, место аварии взять под охрану, не допуская посторонних лиц и открытого огня, и сообщить об этом в аварийную службу газового хозяйства по телефону 104 (работает круглосуточно).

 Инженер ПУ «Горкигаз» Дмитрий Левцов


 
 
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  За прошлый  год на объектах газораспределительной системы Горецкого района произошло 5 инцидентов, связанных с повреждением подземных газопроводов. Подробные...
 
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