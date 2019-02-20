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В Оршанском районе микроавтобус тяжело травмировал женщину
Вечером 20 февраля в Оршанском районе автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
По информации инспекторов, 35-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter ехал по трассе М8/Е95 Витебск — Гомель — граница Украины со стороны Витебска в направлении Орши. На 155-м километре дороги он совершил наезд на неустановленную женщину, которая шла в попутном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получили травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Известно, что светоотражающими элементами она обозначена не была.
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Известно, что светоотражающими элементами она обозначена не была.
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