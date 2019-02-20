В Могилеве в 2019 году планируется благоустроить 20 объектов, на это из бюджета города направят Br8,95 млн, сообщил на заседании Моггорисполкома заместитель директора МГКУП "Управление коммунальных предприятий" Сергей Зятьков.

"В парке в Подниколье планируется обустроить порядка 8 км пешеходных и 2,5 км велодорожек вдоль Днепра с установкой скамеек для отдыха и освещением. Завершить строительство многофункционального центра с пунктом проката спортивного и туристического инвентаря, мини-кафе, комнатой матери и ребёнка", - приводятся слова С.Зятькова в сообщении на сайте горисполкома.

Кроме того, рассказал замдиректора, ведутся переговоры с инвесторами по созданию в Подниколье парка аттракционов, строительству ресторана

Как отметил С.Зятьков, в планах нынешнего года также завершение работ по реконструкции улицы Большой Гражданской, устройство покрытия улицы Старочерниговской.

В свою очередь, как проинформировал директор государственного предприятия "УКС г. Могилева" Андрей Москалёв, капремонт с реконструкцией ожидает часть улицы Первомайской. Здесь предусмотрено расширение автомобильного моста с организацией по нему двухполосного движения в каждую сторону.

На участке протяженностью около полутора километров от района ж/д вокзала в сторону ж/д переезда приведут в порядок проезжую часть, тротуары, обустроят велодорожку, которая будет примыкать к ним. Обновят малые архитектурные формы, автопавильоны, площадки. Будет уделено внимание озеру в районе заправки.

Наведут лоск и на Бульваре Непокоренных и "зажгут" его — здесь появится освещение. "Переоденут" часть улицы Крупской, заменив асфальтовое покрытие и бордюры.

Работы по благоустройству дворовых территорий начнутся в конце мая и будут завершены до 1 сентября. Капитальный ремонт проведут на 5-ти. По 10 дворов должны благоустроить оба района города.