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Объявлено штормовое предупреждение
На основании штормового предупреждения №4/2 21 февраля в течение дня по восточной половине страны сохранится северо-западный ветер порывами до 15-18 м/с, сообщили в МЧС Беларуси.
Факторы опасности при усилении ветра:
Рекомендации:
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На основании штормового предупреждения №4/2 21 февраля в течение дня по восточной половине страны сохранится северо-западный ветер порывами до 15-18 м/с, сообщили в...
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