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Объявлено штормовое предупреждение

21.02.2019 09:56 — Разное | Интерфакс  
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На основании штормового предупреждения №4/2 21 февраля в течение дня по восточной половине страны сохранится северо-западный ветер порывами до 15-18 м/с, сообщили в МЧС Беларуси.

Факторы опасности при усилении ветра:

  • повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;
  • отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;
  • повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;
  • падение деревьев.

Рекомендации:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
 
 
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На основании штормового предупреждения №4/2 21 февраля в течение дня по восточной половине страны сохранится северо-западный ветер порывами до 15-18 м/с, сообщили в...
 
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