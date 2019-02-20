Эстония начала подготовку к войне

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По мнению Сальма, об этом говорит характер инвестиций правительства в оборонную сферу.— заявил он.Ранее эстонские военные приготовились изымать военную технику у гражданских лиц в случае начала военных действий. Закон об изъятии техники, находящейся в собственности гражданских лиц, в пользу вооруженных сил был принят в стране еще в 1995 году, однако до 2019 года власти страны не издавали никаких актов о его применении.