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Эстония начала подготовку к войне

21.02.2019 09:57 — Разное | UDF  
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Фото: Ints Kalnins / Reuters
Начальник отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что государство готовится к войне. Его слова цитирует газета Postimees.

По мнению Сальма, об этом говорит характер инвестиций правительства в оборонную сферу.

«Это не игры в оборону по учебникам или экономическое обеспечение министерства обороны армии. Реально закупки, которые мы сегодня осуществляем, то, какую подготовку проводим, это связанная с ситуацией безопасности подготовка к войне», — заявил он.

Ранее эстонские военные приготовились изымать военную технику у гражданских лиц в случае начала военных действий. Закон об изъятии техники, находящейся в собственности гражданских лиц, в пользу вооруженных сил был принят в стране еще в 1995 году, однако до 2019 года власти страны не издавали никаких актов о его применении.

 
 
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Начальник отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что государство готовится к войне.
 
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