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Биологи изучили коней в пальто

21.02.2019 10:35 — Разное | Tut.by  
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Исследователи из Бристольского и Калифорнийского университетов при помощи лошадиных «пальто» экспериментально продемонстрировали, что как минимум одна из функций полос у зебр — защита от кровососущих паразитов. Слепни, пытаясь сесть на зебру, не могут рассчитать траекторию посадки из-за мелькания полос — а потому гораздо реже кусают зебр, чем лошадей. Об этом пишет издание «Чердак».


Ученые считают число успешных приземлений слепней на коня в зебровом «пальто». Изображение: Tim Caro / PLOS ONE / CC BY 4.0

Вопрос об эволюционном смысле полосатого окраса зебр занимает ученых уже давно. Среди предложенных теорий были те, что объясняли чёрно-белые полосы более эффективной теплорегуляцией, защитой от хищников, половым отбором, инструментом межвидовой коммуникации и т.д. В новом исследовании американских зоологов, опубликованном в PLOS ONE, приведено экспериментальное подтверждение еще одной теории.

Авторы работы сравнили поведение слепней (семейство Tabanidae), пытающихся укусить домашних лошадей — и зебр. Они записали моменты такого контакта на видео и изучили их в замедленном воспроизведении, подсчитывая число контактов слепней с животными и фиксируя траектории их полетов.

Выяснилось, что и насекомые приближаются на определенное расстояние к животным и кружат вокруг, выбирая место для посадки. Примериваясь к крупу лошади, слепни в какой-то момент просто замедляли скорость и совершали посадку.

А вот «призебриться» им оказалось намного труднее: часть слепней долго барражировали над зеброй, а потом сдавались и улетали прочь; другие врезались в зебр, не снизив скорость в достаточной мере, и отскакивали от них.

Лишь редкие счастливчики садились на зебр удачно и могли присосаться: это происходило в четыре раза реже, чем с лошадьми.

Ученые предположили, что именно мелькание полос в глазах сбивает с толку насекомых. Чтобы проверить эту гипотезу, они провели эксперимент. Они взяли семь коней и каждые 30 минут переодевали их в одно из трех «пальто»: черное, белое или полосатое. На протяжении всего этого времени два экспериментатора фиксировали успешные приземления слепней на коней: отдельно считались неудачные приземления на накидку (отскоки), приземления на накидку и приземления на голову животного.

Переодевания коня (ведь можно было сравнить просто двух коней разного окраса и зебру) потребовались для того, чтобы исключить возможное влияние на поведение насекомых таких факторов, как запах животного и его поведение. В итоге лошади в полосатых костюмах, как и зебры, меньше пострадали от кровососущих насекомых.

А то, что слепней отпугивали именно полоски, также косвенно подтверждает тот факт, что на голову коня, которую не закрывало «пальто», они садились успешнее.


Сравнение числа удачных посадок на коней, одетых в черные, белые и полосатые накидки (a — касание накидки, b — посадка на накидку, c — посадка на голову). Изображение: Tim Caro / PLOS ONE / CC BY 4.0

Авторы работы считают, что кроме ответа на волнующую многих загадку, их исследование может иметь и практическое приложение. Они предлагают защищать домашних лошадей от паразитов с помощью тех самых полосатых «пальто», которые они использовали в своем эксперименте.

 
 
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Исследователи экспериментально продемонстрировали, что как минимум одна из функций полос у зебр - защита от кровососущих паразитов.
 
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