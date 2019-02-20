

Индикатор EMA - экспоненциальная скользящая средняя

Любая скользящая средняя (Moving Average - МА) сглаживает движения цены и представляет собой трендоследящий индикатор. МА не могут предсказать будущих движений. Они выполняют единственную функцию - показать текущую ситуацию с некоторой задержкой.





Рис. 1. Общий вид индикатора ЕМА (10).

Скользящие средние не могут заглядывать в будущее, поскольку в формулу для их расчета подставляются прошлые цены. Однако, несмотря на такое ограничение, скользящие средние сглаживают цены и отфильтровывают шум. К тому же многие индикаторы берут за основу одну или несколько скользящих средних, например, полосы Боллинджера , MACD .

Типы скользящих средних

Вам уже известна простая МА и как она строится - Simple Moving Average. Однако существует множество других типов скользящих. Простой поиск индикаторов по запросу "moving average" на платформе MTBankFX обнаружит это многообразие.





Рис. 2. Поиск индикаторов по фильтру "moving average".

Все они выполняют следующие задачи: сгладить ценовые движения и показать текущее положение тренда.

Давайте рассмотрим вторую по популярности скользящую - экспоненциальную.