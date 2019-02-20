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Индикатор EMA - экспоненциальная скользящая средняя

21.02.2019 10:35 — Разное | Myfin  
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Индикатор EMA - экспоненциальная скользящая средняя
Индикатор EMA - экспоненциальная скользящая средняя

Любая скользящая средняя (Moving Average - МА) сглаживает движения цены и представляет собой трендоследящий индикатор. МА не могут предсказать будущих движений. Они выполняют единственную функцию - показать текущую ситуацию с некоторой задержкой.

Индикатор EMA - экспоненциальная скользящая средняя

Рис. 1. Общий вид индикатора ЕМА (10).

Скользящие средние не могут заглядывать в будущее, поскольку в формулу для их расчета подставляются прошлые цены. Однако, несмотря на такое ограничение, скользящие средние сглаживают цены и отфильтровывают шум. К тому же многие индикаторы берут за основу одну или несколько скользящих средних, например, полосы Боллинджера, MACD.

Типы скользящих средних

Вам уже известна простая МА и как она строится - Simple Moving Average. Однако существует множество других типов скользящих. Простой поиск индикаторов по запросу "moving average" на платформе MTBankFX обнаружит это многообразие.

Индикатор EMA - экспоненциальная скользящая средняя

Рис. 2. Поиск индикаторов по фильтру "moving average".

Все они выполняют следующие задачи: сгладить ценовые движения и показать текущее положение тренда.

Давайте рассмотрим вторую по популярности скользящую - экспоненциальную.

 
 
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Индикатор EMA - экспоненциальная скользящая средняя Любая скользящая средняя (Moving Average - МА) сглаживает движения цены и представляет собой трендоследящий...
 
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