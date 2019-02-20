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В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

21.02.2019 10:42 — Разное | БДГ  
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Синоптики и МЧС предупреждают граждан страны о сильных порывах ветра 21 февраля.

По информации Белгидромета, в четверг 21 февраля в  некоторых регионах ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

«Сегодня 21 февраля (четверг) в течение дня по восточной половине республики сохранится северо-западный ветер порывами до 15-18 м/с. В Минске порывы ветра до 14 м/с», - говорится в сообщении Белгидромета. Там также сообщают, что наиболее сильным ветер будет в Могилеве, Гомеле, Витебске. В Минске порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

В МЧС также предупредили о неблагоприятных погодных условиях.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Синоптики и МЧС предупреждают граждан страны о сильных порывах ветра 21 февраля. По информации Белгидромета, в четверг 21 февраля в  некоторых регионах ожидаются...
 
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