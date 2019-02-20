В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Синоптики и МЧС предупреждают граждан страны о сильных порывах ветра 21 февраля.

По информации Белгидромета, в четверг 21 февраля в некоторых регионах ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

«Сегодня 21 февраля (четверг) в течение дня по восточной половине республики сохранится северо-западный ветер порывами до 15-18 м/с. В Минске порывы ветра до 14 м/с», - говорится в сообщении Белгидромета. Там также сообщают, что наиболее сильным ветер будет в Могилеве, Гомеле, Витебске. В Минске порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

В МЧС также предупредили о неблагоприятных погодных условиях.