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Владелец Wildberries стала второй женщиной-миллиардером в России
Соосновательница и единственный владелец интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной в России, чье состояние превышает один миллиард долларов, сообщает журнал Forbes.
Forbes выпустил новую оценку состояния Бакальчук после того, как Wildberries занял четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний в российском интернете, подготовленном изданием. Крупнейший интернет-магазин России оценили в 1,2 миллиарда долларов.
В 2018 году Татьяна Бакальчук впервые
До этого, по оценке журнала, единственной женщиной-миллиардером в России была глава Inteco Management и супруга бывшего мэра Москвы Елена Батурина. Ее состояние, по подсчетам Forbes, — 1,2 миллиарда долларов.
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Соосновательница и единственный владелец интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной в России, чье состояние превышает один миллиард...
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