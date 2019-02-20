Владелец Wildberries стала второй женщиной-миллиардером в России

Соосновательница и единственный владелец интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной в России, чье состояние превышает один миллиард долларов, сообщает журнал Forbes.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Forbes выпустил новую оценку состояния Бакальчук после того, как Wildberries занял четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний в российском интернете, подготовленном изданием. Крупнейший интернет-магазин России оценили в 1,2 миллиарда долларов.

В 2018 году Татьяна Бакальчук впервые вошла в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes с состоянием 600 миллионов долларов.

До этого, по оценке журнала, единственной женщиной-миллиардером в России была глава Inteco Management и супруга бывшего мэра Москвы Елена Батурина. Ее состояние, по подсчетам Forbes, — 1,2 миллиарда долларов.