У Нептуна открыли новую луну

Астрономы обнаружили новую луну Нептуна, которая получила название Гиппокамп. Об этом сообщает издание N+1 со ссылкой на научную работу в журнале Nature .



Размеры Гиппокампа относительно других лун. Изображение: M. R. Showalter et al / Nature, 2019

Кроме того, им удалось увидеть спутник Наяда, в последний раз наблюдавшийся лишь в 1989 году. Ученые предполагают, что Гиппокамп представляет собой древний фрагмент Протея, второго по размерам спутника Нептуна. Если гипотеза исследователей верна, то открытие подтверждает, что в прошлом спутники газового гиганта неоднократно переживали столкновения с кометами, которые откалывали от них куски пород.

В 1989 году космический аппарат «Вояджер-2» во время пролета мимо Нептуна запечатлел сразу шесть новых внутренних спутников планеты: Протей, Ларисса, Деспина, Галатея, Таласса и Наяда. Орбиты всех небесных тел помещались внутри орбиты Тритона, крупнейшей луны газового гиганта. Из-за того, что Тритон движется по ретроградной орбите и имеет схожий с Плутоном состав, считается, что некогда он принадлежал поясу Койпера, а потом был захвачен гравитацией Нептуна. Обнаруженные «Вояджером-2» луны, вероятнее всего, сформировались уже после этого события.

Чтобы детальнее изучить спутники газового гиганта, Марк Шоуолтер (Mark Showalter) из Университета Калифорнии в Беркли вместе с коллегами провели наблюдение с помощью «Хаббла». Ученые складывали снимки, чтобы увеличить эффективное время экспозиции, и в результате обнаружили еще одну луну, которую «Вояджер-2» не заметил в 1989 году.

Новый спутник получил название Гиппокамп в честь древнегреческого мифологического создания — морской лошади с рыбьим хвостом. На сегодняшний день это самая маленькая луна Нептуна: средний диаметр Гиппокампа равен всего 34 километрам. Его орбита пролегает вблизи орбиты Протея, самого крупного внутреннего спутника, и авторы работы предполагают, что Гиппокамп образовался из его обломков, появившихся в результате падения большой кометы. На поверхности Протея наблюдается неожиданно крупный кратер Фарос, который указывает, что в прошлом со спутником столкнулось другое небесное тело.

Таким образом, количество известных лун Нептуна увеличилось до 14. Кроме того, астрономам также удалось увидеть на изображениях «Хаббла» и Наяду, несмотря на то, что она была вдали от предсказанной астрономами области. Если результаты ученых верны, то открытие говорит в пользу бурного прошлого в окрестностях газового гиганта. Однако у сценария, предложенного исследователями, имеются недостатки: так, согласно расчетам, Протей должен был мигрировать на 11 тысяч километров за время своего существования, однако сделать это не так просто из-за влияния других тел. Поэтому ученые не могут исключить, что Гиппокамп сформировался самостоятельно и не имеет отношения к своему соседу.