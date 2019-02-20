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У Нептуна открыли новую луну
Астрономы обнаружили новую луну Нептуна, которая получила название Гиппокамп. Об этом сообщает
Кроме того, им удалось увидеть спутник Наяда, в последний раз наблюдавшийся лишь в 1989 году. Ученые предполагают, что Гиппокамп представляет собой древний фрагмент Протея, второго по размерам спутника Нептуна. Если гипотеза исследователей верна, то открытие подтверждает, что в прошлом спутники газового гиганта неоднократно переживали столкновения с кометами, которые откалывали от них куски пород.
В 1989 году космический аппарат «Вояджер-2» во время пролета мимо Нептуна запечатлел сразу шесть новых внутренних спутников планеты: Протей, Ларисса, Деспина, Галатея, Таласса и Наяда. Орбиты всех небесных тел помещались внутри орбиты Тритона, крупнейшей луны газового гиганта. Из-за того, что Тритон движется по ретроградной орбите и имеет схожий с Плутоном состав, считается, что некогда он принадлежал поясу Койпера, а потом был захвачен гравитацией Нептуна. Обнаруженные «Вояджером-2» луны, вероятнее всего, сформировались уже после этого события.
Чтобы детальнее изучить спутники газового гиганта, Марк Шоуолтер (Mark Showalter) из Университета Калифорнии в Беркли вместе с коллегами провели наблюдение с помощью «Хаббла». Ученые складывали снимки, чтобы увеличить эффективное время экспозиции, и в результате обнаружили еще одну луну, которую «Вояджер-2» не заметил в 1989 году.
Новый спутник получил название
Таким образом, количество известных лун Нептуна увеличилось до 14. Кроме того, астрономам также удалось увидеть на изображениях «Хаббла» и Наяду, несмотря на то, что она была вдали от предсказанной астрономами области. Если результаты ученых верны, то открытие говорит в пользу бурного прошлого в окрестностях газового гиганта. Однако у сценария, предложенного исследователями, имеются недостатки: так, согласно расчетам, Протей должен был мигрировать на 11 тысяч километров за время своего существования, однако сделать это не так просто из-за влияния других тел. Поэтому ученые не могут исключить, что Гиппокамп сформировался самостоятельно и не имеет отношения к своему соседу.
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Таким образом, количество известных лун Нептуна увеличилось до 14.
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