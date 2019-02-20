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Футболисты БАТЭ проведут в Лондоне ответный матч с «Арсеналом» в Лиге Европы

21.02.2019 10:41 — Разное | Tut.by  
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Сегодня на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне футболисты БАТЭ проведут ответный матч против английского «Арсенала» в 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи в 20.55 по белорусскому времени.


Фото: ru.uefa.com

Неделю назад в Борисове 15-кратные чемпионы Беларуси преподнесли сенсацию, одолев звездных гостей. И хотя перед ответной дуэлью фаворитом все равно является «Арсенал», у борисовчан появился шанс впервые в своей истории преодолеть стартовый барьер плей-офф в еврокубках.

Вдохновить борисовчан должен и еще один любопытный факт. Дело в том, что «Арсенал» вот уже на протяжении 9 лет не может пробиться в следующий раунд еврокубков в тех случаях, если проигрывает первый матч. А первый поединок в Борисове «канониры» проиграли!


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Понятно, что любая серия рано или поздно заканчивается, но чем дольше она длится, тем больше довлеет над игроками, ведь такие темы с удовольствием мусолят в прессе. И дополнительное давление по этому поводу «Арсенал» точно будет испытывать. Несложно представить, какие потоки издевательств хлынут в адрес английского гранда в случае неудачи, ведь команде и так сильно досталось уже после поражения в Беларуси.

БАТЭ победу в Борисове воспринял без излишней эйфории и на публике скромно оценивает свои шансы на выход в 1/8 финала. Но в глубине души борисовчане, конечно же, вынашивают победный план. И главный тренер Алексей Бага уже наверняка разложил его по полочкам для своих подопечных.

«Если раз в год съел гамбургер, ничего крамольного». Бага — о готовности к ответной игре с «Арсеналом»

Есть у борисовчан и еще один мотивационный момент для того, чтобы хорошо выступить в Лондоне. 19 февраля исполнилось бы 53 года бывшему руководителю и основателю ФК БАТЭ Анатолию Капскому.


Фото: fcbate.by

Самый успешный менеджер в истории белорусского футбола ушел из жизни 22 сентября 2018-го. Под его патронажем БАТЭ 14 раз выигрывал чемпионат Беларуси, трижды — Кубок Беларуси, 7 раз — Суперкубок, 5 раз выходил в групповой турнир Лиги чемпионов и четырежды — в групповой турнир Лиги Европы.

К ответной дуэли с «Арсеналом» БАТЭ всю неделю готовился на сборе в Англии, куда отбыл уже наутро после сенсационной победы.

У «Арсенала» тоже было время провести основательную работу над ошибками — в английской премьер-лиге у лондонцев перерыв до 24 февраля, а из Кубка Англии они уже выбыли.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери готовится к сложному противостоянию и не исключает, что может потребоваться даже овертайм.


Фото: ru.uefa.com

— Учитывая результат первого матча, нам надо выложиться в следующие 90 минут, а может, и дольше, если потребуется. Для нас важно мощно сыграть на своем стадионе при своих болельщиках. Нам нужна поддержка. Надеюсь, нас ждет превосходная атмосфера.

На прошлой неделе у нас были голевые моменты. Завтра надо показать реализацию лучше. Надо стабильно сыграть на протяжении всех 90 минут. Нам нужна убедительная победа.

Эшли Мэйтлэнд-Найлс сегодня болен. Оценим его состояние завтра. У остальных нет проблем.

Озил? Ключ в его руках. Он здорово работал на этой неделе. Когда он стабильно тренируется, то способен помогать нам. Ему надо быть в форме, чтобы тренироваться без пауз из-за травм или болезней.

Лига Европы существенно прибавила как турнир. Победить в ней очень сложно. Каждая команда хочет выиграть в этом соревновании, что дает тебе трофей и путевку в Лигу чемпионов, — приводит слова Унаи Эмери официальный сайт УЕФА.

В ряды БАТЭ на сборе в Англии влился исландский полузащитник Виллюм-Тор Виллюмссон, недавно подписавший контракт с клубом.


Фото: ru.uefa.com

Тренер «желто-синих» Алексей Бага представил новобранца команде, выразив надежду, что футболист быстро адаптируется и принесет много пользы. Виллюмссон не поможет 15-кратным чемпионам Беларуси в матче с «Арсеналом», но принял участие в предыгровой тренировке БАТЭ в Лондоне.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — БАТЭ.

 
 
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Сегодня на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне футболисты БАТЭ проведут ответный матч против английского «Арсенала» в 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи в 20.55 по...
 
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