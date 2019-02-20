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Кто победил в конкурсе на самого высокого витеблянина и зачем на памятник великану надели свитер

21.02.2019 — Разное | Герой працы  
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Кто победил в конкурсе на самого высокого витеблянина и зачем на памятник великану надели свитерКто победил в конкурсе на самого высокого витеблянина и зачем на памятник великану надели свитер
20 февраля 2019 в 19:33
Фото: Игорь Матвеев / TUT.BY
В Витебске 20 февраля сотрудники МЧС провели конкурс на самого высокого горожанина. Победители — 24-летний профессиональный баскетболист и 25-летняя девушка-пекарь — получили в подарок автономные пожарные извещатели.
В сквер Маяковского, к памятнику уроженцу Витебского района Федору Махнову, который со своими 285 см считается самым высоким человеком в мире, сегодня шли самые рослые горожане. Правда, подтвердилось то, что обсуждали накануне конкурса в соцсетях: «Приведут на конкурс баскетболистов и волейболистов, кто-то из них и выиграет».
Так и случилось. Среди мужчин самым высоким участником конкурса стал 24-летний игрок витебского баскетбольного клуба «Рубон» Павел Близнец. Жюри сообщило, что его рост равен 213 см. Правда, на странице команды на сайте БФБ сообщается, что рост этого центрового — 210 см.
Определили победительницу и среди женщин — это 25-летний пекарь «Витебскхлебпром» Виктория с ростом 195 см.
Конкурс состоялся в рамках «Единого дня безопасности». Такое мероприятие в Беларуси проходит впервые.
В витебской акции участвовали не только работники МЧС, свои интерактивные площадки развернули представители Красного Креста, ГАИ, «Витебскоблгаза», ОСВОДа и другие. Каждая служба агитировала за безопасный и здоровый образ жизни с помощью различных конкурсов и развлечений.
Скульптуру витебского великана Федора Махнова облачили в теплый красный свитер с хештегом #единый_день_безопасности.
— Таким образом спасатели призывают витеблян проявлять заботу по отношению к близким и родным людям, оберегать их от чрезвычайных ситуаций. Элемент одежды останется на скульптуре до 1 марта — финального дня акции, — сообщили в МЧС.
 
Теги: Витебск
 
 
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Кто победил в конкурсе на самого высокого витеблянина и зачем на памятник великану надели свитер 20 февраля 2019 в 19:33 Фото: Игорь Матвеев / TUT.BY В Витебске 20 февраля...
 
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