В Витебске откроется новый магазин. Продукты будут стоить меньше рубля

21 февраля 2019 в 07:01

TUT.BY

На проспекте Белобородова до конца недели откроется первый в Витебске магазин торговой сети «99 копеек». Он разместится внизу высотного жилого дома №71д. О точной дате и времени открытия дискаунтера станет известно позже, пишет портал vitebsk.biz.

«99 копеек» будет работать в формате «магазин у дома».

Большую часть товаров здесь можно будет приобрести по цене 99 копеек за упаковку. Покупателям предложат крупы, консервы, соки, печенье, конфеты, шоколад, кофе, чай, безалкогольные напитки, специи и т.д.