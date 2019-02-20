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В Витебске откроется новый магазин. Продукты будут стоить меньше рубля
21.02.2019 — Разное | Герой працы
В Витебске откроется новый магазин. Продукты будут стоить меньше рубля
21 февраля 2019 в 07:01
TUT.BY
На проспекте Белобородова до конца недели откроется первый в Витебске магазин торговой сети «99 копеек». Он разместится внизу высотного жилого дома №71д. О точной дате и времени открытия дискаунтера станет известно позже, пишет портал vitebsk.biz.
«99 копеек» будет работать в формате «магазин у дома».
Большую часть товаров здесь можно будет приобрести по цене 99 копеек за упаковку. Покупателям предложат крупы, консервы, соки, печенье, конфеты, шоколад, кофе, чай, безалкогольные напитки, специи и т.д.
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В Витебске откроется новый магазин. Продукты будут стоить меньше рубля 21 февраля 2019 в 07:01 TUT.BY На проспекте Белобородова до конца недели откроется первый в...
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