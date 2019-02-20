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Тина Кароль выступит этой осенью в Минске и Гомеле

21.02.2019 10:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Тина Кароль выступит этой осенью в Минске и Гомеле
Фото из открытых источников

Её голос завораживает, а живые выступления не оставляют равнодушным ни одного зрителя.

Тина Кароль, по мнению многих, уже давно стала настоящей музыкальной дивой. Невероятное сочетание красоты и таланта, а самое главное – отсутствие самовлюбленности и пафоса, делает её настоящим эталоном женственности.

Певица стала настоящей музой для своих слушателей, которые ежедневно находят в её композициях частичку себя. 

Тина Кароль выступит этой осенью в Минске и Гомеле
Фото: Фото из открытых источников

Каждая песня этой артистки имеет свою историю, которая так близка многим из нас. «Сила высоты», «Выше облаков», «Сдаться ты всегда успеешь», «Ніжно», «Жизнь продолжается» и другие композиции Тины уже давно стали настоящими жизнеутверждающими хитами.

Каждое выступление Кароль особенное. Это смесь музыки, танца, драйва и, конечно же, любви. Невероятная хореография, современные световые и звуковые решения, любимые хиты и новые песни в живом исполнении станут настоящим праздником для всех.

21 ноября, 19:00, КЗ МИНСК

Билеты можно приобрести на сайте билетного оператора: kvitki.by, ticketpro.by и в билетных кассах города.

Инфолиния: +375 29 187 07 07

Возрастное ограничение: 12+

20 ноября, 19:00, ОКЦ ГОМЕЛЬ

Инфолиния: +375 29 637 16 70, + 375 232 70 32 71 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Достойная восхищения певица, кумир миллионов, чувственная, настоящая и непревзойденная Тина Кароль выступит этой осенью с концертами в Минске и Гомеле.
 
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