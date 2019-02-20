|
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Беларуси на 21 февраля
Новости Беларуси. На 21 февраля в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщают
По восточной половине республики сохранится северо-западный ветер порывами до 15-18 м/с. В Минске порывы будут немного слабее – до 14 м/с.
При таких порывах могут обрываться линии связи и электропередач, повреждаться слабо укреплённые конструкции, падать деревья.
Спасатели напоминают, что при штормовом предупреждении машину лучше поставить в гараж, или, по крайней мере, не парковать возле деревьев. Пешеходам следует соблюдать осторожность в местах, где на них может что-нибудь упасть.
На неделе синоптики рассказали, когда в Беларусь придёт настоящая весна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На 21 февраля в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщают Белгидромет и МЧС. По восточной половине республики сохранится...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)