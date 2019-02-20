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Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Беларуси на 21 февраля

21.02.2019 10:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На 21 февраля в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщают Белгидромет и МЧС.  

По восточной половине республики сохранится северо-западный ветер порывами до 15-18 м/с. В Минске порывы будут немного слабее – до 14 м/с.  

Аномальный февраль: температура выше нормы на 5 градусов  

При таких порывах могут обрываться линии связи и электропередач, повреждаться слабо укреплённые конструкции, падать деревья.  

Спасатели напоминают, что при штормовом предупреждении машину лучше поставить в гараж, или, по крайней мере, не парковать возле деревьев. Пешеходам следует соблюдать осторожность в местах, где на них может что-нибудь упасть.  

На неделе синоптики рассказали, когда в Беларусь придёт настоящая весна.  

В марте ожидается понижение температуры до минус 13-14ºС (подробнее здесь).  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На 21 февраля в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщают Белгидромет и МЧС.   По восточной половине республики сохранится...
 
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