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15 человек спасены и эвакуированы на пожаре в Мостах

21.02.2019 09:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Мостах 20 февраля около восьми вечера произошёл пожар в многоквартирном доме.  

По сведениям МЧС Беларуси, горели вещи в ячейке подвала, а в подъездах было сильное задымление.  

15 человек спасены и эвакуированы на пожаре в Мостах
Фото: МЧС Беларуси  

Спасатели с использованием масок вывели на воздух семь человек, ещё восемь жильцов были эвакуированы, в том числе трое детей. В инциденте никто не пострадал.  

15 человек спасены и эвакуированы на пожаре в Мостах
Фото: МЧС Беларуси  

Пожар потушен. Огнём уничтожено имущество в ячейке подвала, повреждена электропроводка. Выясняется причина возгорания, рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки в ячейке.  

15 человек спасены и эвакуированы на пожаре в Мостах
Фото: МЧС Беларуси  

Зимой 2019 года в Кобрине горел двухэтажный дом.  

Из огня были спасены супруги и их сын – здесь подробности.  
 
 
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Новости Беларуси. В Мостах 20 февраля около восьми вечера произошёл пожар в многоквартирном доме.   По сведениям МЧС Беларуси, горели вещи в ячейке подвала, а в...
 
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