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15 человек спасены и эвакуированы на пожаре в Мостах
Новости Беларуси. В Мостах 20 февраля около восьми вечера произошёл пожар в многоквартирном доме.
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Спасатели с использованием масок вывели на воздух семь человек, ещё восемь жильцов были эвакуированы, в том числе трое детей. В инциденте никто не пострадал.
Пожар потушен. Огнём уничтожено имущество в ячейке подвала, повреждена электропроводка. Выясняется причина возгорания, рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки в ячейке.
Зимой 2019 года в Кобрине горел двухэтажный дом.
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Новости Беларуси. В Мостах 20 февраля около восьми вечера произошёл пожар в многоквартирном доме. По сведениям МЧС Беларуси, горели вещи в ячейке подвала, а в...
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