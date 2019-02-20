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В Украине ускорилась убыль населения

21.02.2019 10:50 — Разное | Ежедневник  
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В Украине ускорилась убыль населения

фото: brookings.edu

Демографическая ситуация в стране в 2018 году ухудшилась.

Об этом свидетельствуют данные госстата Украины, пишет РБК. Согласно официальной статистике, на 1 января 2019 года в Украине проживало 42, 153 млн человек. Это на 233,2 тыс. человек меньше, чем в 2017 году. Убыль населения в прошлом году ускорилась. В 2017 году население Украины сократилось на 198,1 тыс. человек.

Показатели смертности и рождаемости также неблагоприятные. На 100 умерших украинцев в 2018 году приходилось 57 родившихся.

Данные госстата не учитывают статистику по Крыму и самопровозглашенным Донецкой и Луганской республиках.

 

 
 
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Демографическая ситуация в стране в 2018 году ухудшилась.
 
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