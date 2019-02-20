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В Украине ускорилась убыль населения
21.02.2019 10:50 — Разное | Ежедневник
фото: brookings.edu
Демографическая ситуация в стране в 2018 году ухудшилась.
Об этом свидетельствуют данные госстата Украины, пишет
Показатели смертности и рождаемости также неблагоприятные. На 100 умерших украинцев в 2018 году приходилось 57 родившихся.
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Демографическая ситуация в стране в 2018 году ухудшилась.
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