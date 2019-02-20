16 февраля 2019 года дан старт районным Дням творчества и соревнований учащихся начальной школы «Быць дзяржынцам — гэта гонар».
Уютные аудитории государственного учреждения образования «Гимназия г.Дзержинска» собрали 163 учащихся из 24 учреждений образования.
В первый день прошли конкурсы «Юный коллекционер», «Чудо – шашки», «Знатоки родного края», арт-фестиваль юных художников. Организация и проведение данных конкурсов способствует развитию интеллектуальных способностей учащихся.
Итог данных конкурсов — 57 дипломов различных степеней
Победители конкурсов будут награждены дипломами, а участники сертификатами.