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«Быць дзяржынцам — гэта гонар»

21.02.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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16 февраля 2019 года дан старт районным Дням творчества и соревнований учащихся начальной школы «Быць дзяржынцам — гэта гонар».

Уютные аудитории государственного учреждения образования «Гимназия г.Дзержинска» собрали 163 учащихся из 24 учреждений образования.

В первый день прошли конкурсы «Юный коллекционер», «Чудо – шашки», «Знатоки родного края», арт-фестиваль юных художников. Организация и проведение данных конкурсов способствует развитию интеллектуальных способностей учащихся.

Итог данных конкурсов — 57 дипломов различных степеней

Победители конкурсов будут награждены дипломами, а участники сертификатами.






 
 
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16 февраля 2019 года дан старт районным Дням творчества и соревнований учащихся начальной школы «Быць дзяржынцам — гэта гонар».
 
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