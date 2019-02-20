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Как выбрать носки, рубашки и другие полезные подарки для мужчин?

21.02.2019 11:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Как выбрать носки, рубашки и другие полезные подарки для мужчин?
Фото из открытых источников

Как выбрать полезные презенты для мужчин? По мнению экспертов, наиболее практичными и популярными подарками к 23 февраля являются носки, рубашки и нижнее белье. Эти вещи, с одной стороны, пригодятся любому мужчине, независимо от возраста и увлечений. С другой стороны, приобрести такой подарок можно на любой бюджет.

Как выбрать носки, рубашки и другие полезные подарки для мужчин? В каком случае необходимо заплатить налог за полученный подарок?

Может показаться, что выбрать качественные носки, рубашку и трусы достаточно просто, однако здесь есть свои тонкости, на которые следует обратить внимание.

Что важно при выборе носков?

При покупке мужских носков следует обратить внимание на следующее:

1. Состав. Стоит выбирать носки из натуральных тканей, например, хлопка, — они лучше осуществляют воздухообмен. Изделия из синтетики подходят не всем — этот материал может вызывать аллергию и повышенное потоотделение.

2. Прочность швов. Самая уязвимая часть носков — мысок, поэтому во время покупки следует обратить внимание, чтобы шов в передней части изделия был прочным и при этом мягким.

3. Этикетка. На упаковке носков обязательно должна быть информация о составе, размере и производителе изделия.

Как выбрать носки, рубашки и другие полезные подарки для мужчин? Носки и бритвы - отставить! Что подарить защитникам на 23 февраля

Как купить качественную классическую рубашку?

Качественная сорочка должна не только придавать мужчине презентабельный вид, но и долго служить владельцу и быть комфортной в носке. При выборе такого подарка уделите внимание следующему:

1. Качеству пошива. При покупке рассмотрите все срезы ткани — они должны быть аккуратно и прочно обработаны. Нижний шов должен иметь подгиб, а боковые — выполнены «в замок» (так называют соединительный шов, который используется при пошиве рубашек, джинсов, рабочей одежды и других изделий, которым важна прочность).

2. Симметричности изделия. Все части рубашки должны быть выкроены и пошиты ровно, проследите, чтобы рукава, борта воротника и карманы имели одинаковые размеры.

3. Составу ткани. Эксперты рекомендуют выбирать рубашки из материалов натурального происхождения, таких как хлопок или вискоза. Эти ткани обладают лучшей гигроскопичностью (способность впитывать влагу тела и отводить ее) и воздухопроницаемостью.

Как выбрать носки, рубашки и другие полезные подарки для мужчин?
Дорогой мой защитник.​ Как поздравить мужчин с 23 февраля?
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Какое нижнее белье выбрать для подарка?

При выборе в подарок на 23 февраля мужских трусов боксеров (они считаются самой популярной моделью у большинства представителей сильного пола) Роскачество советует уделить внимание не только эстетической составляющей, но и качественным показателям:

1. Качеству пошива. В магазине следует внимательно рассмотреть все швы изделия, как внешние, так и внутренние — стежки должны быть частыми, без пропусков, строчка должна пролегать ровно.

2. Составу ткани. Материал, из которого сшиты мужские трусы, должен обладать высокими показателями гигроскопичности и воздухопроницаемости ткани. В противном случае изделие может привести к аллергии, вызвать раздражение кожи или даже спровоцировать некоторые заболевания. В идеальном материале для нижнего белья должны преобладать натуральные волокна, такие как вискоза, поливискоза или хлопок.

 
 
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Может показаться, что выбрать качественные носки, рубашку и трусы достаточно просто, однако здесь есть свои тонкости, на которые следует обратить внимание.
 
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