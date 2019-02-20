Как живётся книге в 2019 году. Книжная колонка Екатерины Курзинер

Что это значит?

В 20 веке чтение книг было синонимом статусности и образованности. 21 век стирает этот знак равенства. Получать знания, пополнять словарный запас и быть грамотным – сегодня всего этого можно достичь не только благодаря книгам. Получается, что книга, сама по себе, а тем более в бумажном формате, не поменялась, поменялись социальные отношения вокруг книги.

Самым слабым и дефицитным звеном в информационному эпоху становится человек, читатель. Его внимание, время и понимание – дефицитный ресурс. Время читателя занято коммуникациями в мессенджерах, развлечениями, работой, и сном, в конце концов. Внимание дорожает, а глубокое понимание чего бы то ни было превращается в редкость.

И вот наконец мы видим, что процесс чтения книг тоже прошёл трансформацию и сегодня начинает конкурировать с другими вариантами проведения досуга, обрастая с каждым годом новыми инструментами конкуренции.

Что происходит на книжном рынке и что от этого получает читатель?

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Люди по-прежнему любят печатные книги. Особенно определенная категория читателей. Например, продажи детских книг и иллюстрированных альбомов растут последние лет пять.

Тем не менее, и формат аудиокниг набирает популярность. Всё это значит, что выбор между бумажным и электронным форматом перестал быть категоричным (или – или). Люди читают и слушают в тех форматах, что им удобны в данном месте и времени. Время диктует формат, а книгам открывается бескрайний океан возможностей прийти к читателю. Есть что предложить: аудио сериалы, круглосуточные электронные библиотеки, книги с дополненной реальностью и так далее.

Книжный рынок предлагает и что-то больше. Кроме книг нам сегодня доступны книжные помощники. Например, если ты любишь готовить, то знаешь, что уже давно тебе в помощь рынок кулинарной техники изобрёл мультиварку. На книжном рынке теперь тоже есть помощники: приложения для составления список, отслеживания прогресса чтения и дружбы - Goodreads, интернет сервис ReadRate для выбора книг. Хочешь загляни в круглосуточную библиотеку от телекомоператора, полистай пару глав новой белорусской книги на портале Fragment прежде, чем купить её.

Прошлый год принёс ещё один важный тренд рынка, когда автор защищает своё произведение. Социальные сети открыли тайные двери, за которыми писатели творили свои произведения. Вдруг автор стал ближе, он может отвечать тебе в комментариях. Ты уже не только стоишь в очереди за автографом или занимаешь места поближе, послушать, что пророческого он скажет на книжной презентации. Сейчас ты пьешь капучино, а он (автор) подсаживается к тебе за столик, и растолковывает, что, судя по твоему отзыву на книгу, ты всё неправильно понял.

Все дело в продвижении? Что делать, чтобы люди покупали больше книг Подробнее

Ещё одна область книжной сферы становится менее закрытой – профессиональные премии и рейтинги. Книжный рынок и сюда впустил читателя. Так появляются народные рейтинги и голосования. Сеть «Белкнига» в конце 2018 года устраивала народное голосование за лучший и удобный книжный магазин. Издательство «Янушкевич» в декабре вручило денежную премию за лучший читательский отзыв на белорусские книги. В России книжный мир с таким же интересом ждём результатов премий для книжных блогеров, как и для авторов.

И в принципе, книжные блогеры не только получают премии, они приобретают вес в когда-то закрытой элитарной тусовке. Мы же помним, что сегодня мы боремся за читателя и его дефицитные ресурсы. И во многом читатель эти ресурсы тратит на медиа пространство, где блогеры чувствуют себя достаточно уверенно и хорошо. Увеличение числа книжных блогеров, появление белорусских книжных блогеров, на мой взгляд, это ситуация win win и для занятых читателей и для книготорговцев.

Литературная критика возвращается к истокам. Критика, пожалуйста, сегодня самый спорный аспект книжного мира. Если в информационную эпоху любая книга доступна каждому, то знания о книге тоже должны быть доступны. Поэтому современные читатели, экономя время, чаще всего обращаются к формату отзывов, где есть только вкусовые и личные предпочтения, это нравится, а это не нравится. А что же с профессиональной оценкой книг? Многие профессионалы, на мой взгляд, сами себе не могут ответить, на какую аудиторию они работают, и как сейчас выглядит эта аудитория? Это умные читатели толстых журналов или те, кто пролистывает красивые фотографии книг в инстаграме? А может это один и тот же человек?

Самые чувствительные к переменам на книжном рынке – это магазины. Именно они каждый день общаются с нами, читателями. Сегодня книжный магазин – это большое креативное пространство. Оно привлекает покупателей, превращаясь в площадку для публичных мероприятий. Презентации новых книг, встречи с писателями, выставки фотографий, дебаты на книжные и не книжные темы. И, конечно мини-кофейня – обязательно для продвинутого магазина. Стенды с сувенирами, канцелярией и прочими непрофильными товарами тоже встречаются повсеместно. В таком месте можно зависнуть на все выходные.

Эти общемировые тенденции пришли и на белорусский рынок, чему-то мы сопротивляемся, а что-то хорошо приживается. Однозначно увидеть перемены и новый трансформированный книжный рынок мы сможет как минимум через несколько лет.

Волшебство возможностей! Как детские книги становятся интерактивными Подробнее

КНИЖНЫЕ АКТИВНОСТИ В БЕЛАРУСИ

Но не стоит расстраиваться, сегодня белорусскому книголюбу тоже есть, где развернуться. Всего несколько недель назад в Минске прошло самое масштабное книжное событие в стране – Минская международная книжная выставка ярмарка. Программа этого года оживилась в отличие от предыдущих, было куда сходить и профессионалу, и читателю.

Минск #ЛитАфиша_ на 18 — 24 февраля 2019 года

В феврале во Дворце искусств в Минске прошёл детский книжный фестиваль Bookinds. В апреле нас ждёт ещё два книжных фестиваля. «Прадмова» – фестиваль интеллектуальной книги – в этом году привезёт книжные события как минимум в четыре города Беларуси. Известный книжный фестиваль «Город и Книги» в апреле этого года отметит пятилетний юбилей. В апреле также пройдёт и Библионочь.

Что делать в перерывах и после больших книжных событий?

- Ходить на встречи книжных клубов, в Минске таких несколько: Минский книжный клуб, Книжный клуб Минск, Второй литературный, Самый лучший книжный клуб.

- Следить за яркими книжными проектами и помогать книгам выйти в свет на краудфандинговых площадках. Литературные направления белорусского краудфандинга – самое топовое.

- Читать книжные колонки, которые стали появляться в белорусских медиа в последние пару лет.

- Узнавать книжные новости и истории у книжных блогеров, на новых книжных платформах.

Хороших книг и приятного чтения.

Ваша Курзинер Екатерина , книжный блогер, автор блога Haveaniceread.com