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Из «Зубрёнка» — с наградами!

21.02.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Валерия Дорофеева и Ксения Шалтыкова, девятиклассницы СШ № 1 г. Городка, победили в заочном конкурсе исследовательских работ «Не меркнет память поколений» и были поощрены путевками в НДЦ «Зубрёнок». В конце января подружки вернулись домой с массой положительных эмоций, впечатлений и восхищений, а также с дипломами и наградами за участие и победу в различных мероприятиях.

Из «Зубрёнка» — с наградами!

Подробнее читайте в №14 от 19.02.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv

 
 
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Валерия Дорофеева и Ксения Шалтыкова, девятиклассницы СШ № 1 г. Городка, победили в заочном конкурсе исследовательских работ «Не меркнет память поколений» и...
 
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