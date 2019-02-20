Из «Зубрёнка» — с наградами!

Валерия Дорофеева и Ксения Шалтыкова, девятиклассницы СШ № 1 г. Городка, победили в заочном конкурсе исследовательских работ «Не меркнет память поколений» и были поощрены путевками в НДЦ «Зубрёнок». В конце января подружки вернулись домой с массой положительных эмоций, впечатлений и восхищений, а также с дипломами и наградами за участие и победу в различных мероприятиях.





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