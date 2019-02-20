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Этих котов не существует. Посмотрите, каких животных генерирует нейросеть

21.02.2019 11:23 — Разное | Tut.by  
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Создатель генератора человеческих лиц запустил сайт про котов, которых «придумывает» нейросеть. И с животными она справляется не очень хорошо, пишет TJournal.ru.


Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru

В феврале 2019 года разработчик Uber Филипп Ванг запустил сайт ThisPersonDoesNotExist — генератор лиц несуществующих людей на основе нейросетей. Алгоритм, основанный на открытых наработках Nvidia, обучился на множестве фото и в итоге стал создавать с нуля собственные, учитывая множество деталей. СМИ отмечали реалистичность получившихся лиц.

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Через несколько дней Ванг сделал аналогичный сайт про котов ThisCatDoesNotExist. Нейросеть от Nvidia уже применяли для генерации изображений домашних животных, но американский разработчик сделал технологию доступной для обычных пользователей. Каждое обновление сайта — новая картинка несуществующего кота.

В разговоре с изданием Inverse Ванг признался, что алгоритм работает не очень хорошо: «Я сделал сайт, потому что на Reddit предлагали мне за это деньги. Но я запустил сервис бесплатно. Генератор не очень хороший, но с большим объёмом данных для тренировки нейросети мы можем получить „бесконечных“ котов и собак».

Ванг не скромничал, когда говорил про проблемы генератора. Иногда коты получаются вполне нормальными.


Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru

Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru

Но гораздо чаще нейросеть не справляется с животными: она создает котов, которые будто бы вышли из ночных кошмаров. TJ собрал несколько примеров, получившихся с помощью алгоритма Ванга.


Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru

Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru

Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru

Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru

Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru

Отдельная категория — когда нейросеть пытается сгенерировать не просто фото кота, а кота и хозяина.


Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru

Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru

Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru

Учитывая, сколько в интернете мемов про котов, нейросеть попыталась создать и их. Правда, и животные получались «кривые», и язык в подписи система, видимо, придумывала сама. Попадались даже демотиваторы.


Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru

Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru

 

 
 
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Создатель генератора человеческих лиц запустил сайт про котов, которых «придумывает» нейросеть. И с животными она справляется не очень хорошо.
 
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