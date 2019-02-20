Этих котов не существует. Посмотрите, каких животных генерирует нейросеть

Создатель генератора человеческих лиц запустил сайт про котов, которых «придумывает» нейросеть. И с животными она справляется не очень хорошо, пишет TJournal.ru .



Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru

В феврале 2019 года разработчик Uber Филипп Ванг запустил сайт ThisPersonDoesNotExist — генератор лиц несуществующих людей на основе нейросетей. Алгоритм, основанный на открытых наработках Nvidia, обучился на множестве фото и в итоге стал создавать с нуля собственные, учитывая множество деталей. СМИ отмечали реалистичность получившихся лиц.

Через несколько дней Ванг сделал аналогичный сайт про котов ThisCatDoesNotExist . Нейросеть от Nvidia уже применяли для генерации изображений домашних животных, но американский разработчик сделал технологию доступной для обычных пользователей. Каждое обновление сайта — новая картинка несуществующего кота.

В разговоре с изданием Inverse Ванг признался , что алгоритм работает не очень хорошо: «Я сделал сайт, потому что на Reddit предлагали мне за это деньги. Но я запустил сервис бесплатно. Генератор не очень хороший, но с большим объёмом данных для тренировки нейросети мы можем получить „бесконечных“ котов и собак».

Ванг не скромничал, когда говорил про проблемы генератора. Иногда коты получаются вполне нормальными.



Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru



Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru

Но гораздо чаще нейросеть не справляется с животными: она создает котов, которые будто бы вышли из ночных кошмаров. TJ собрал несколько примеров, получившихся с помощью алгоритма Ванга.



Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru



Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru



Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru



Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru



Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru

Отдельная категория — когда нейросеть пытается сгенерировать не просто фото кота, а кота и хозяина.



Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru



Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru



Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru

Учитывая, сколько в интернете мемов про котов, нейросеть попыталась создать и их. Правда, и животные получались «кривые», и язык в подписи система, видимо, придумывала сама. Попадались даже демотиваторы.



Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru



Изображение: ThisCatDoesNotExist.com / tjournal.ru