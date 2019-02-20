ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водитель, который на Космонавтов насмерть сбил женщину и скрылся, получил 2,5 года общего режима

21.02.2019 11:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд приговорил водителя, который в конце прошлого года на столичной улице Космонавтов насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии, к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Мингорсуда.


Фото: t.me/gaiminsk

Напомним, вечером 14 октября неустановленный автомобиль сбил 67-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. В Минске ввели план «Перехват» и вскоре нашли водителя.

Виновником ДТП оказался 26-летний минчанин. После ДТП мужчина пригнал авто в один из населенных пунктов Дзержинского района, а затем вернулся в столицу и был задержан вблизи места проживания.

Обнаруженный автомобиль Audi был пригнан из России и не был снят с учета.

Установлено, что мужчина управлял технически неисправным автомобилем и двигался со скоростью 72 км/ч. При возникновении опасности и препятствия для движения в виде пешехода, пересекавшего проезжую часть вне перехода, которого он мог и должен был своевременно обнаружить, немедленно не принял мер к снижению скорости движения вплоть до полной остановки, в результате чего совершил наезд на женщину.

20 февраля суд Московского района столицы признал водителя виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси и приговорил его к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Установлено, что мужчина управлял технически неисправным автомобилем и двигался со скоростью 72 км/ч.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выбрать носки, рубашки и другие полезные подарки для мужчин?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика