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Водитель, который на Космонавтов насмерть сбил женщину и скрылся, получил 2,5 года общего режима
Суд приговорил водителя, который в конце прошлого года на столичной улице Космонавтов насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии, к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом
Установлено, что мужчина управлял технически неисправным автомобилем и двигался со скоростью 72 км/ч. При возникновении опасности и препятствия для движения в виде пешехода, пересекавшего проезжую часть вне перехода, которого он мог и должен был своевременно обнаружить, немедленно не принял мер к снижению скорости движения вплоть до полной остановки, в результате чего совершил наезд на женщину.
20 февраля суд Московского района столицы признал водителя виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси и приговорил его к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Установлено, что мужчина управлял технически неисправным автомобилем и двигался со скоростью 72 км/ч.
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