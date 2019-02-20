Водитель, который на Космонавтов насмерть сбил женщину и скрылся, получил 2,5 года общего режима

Суд приговорил водителя, который в конце прошлого года на столичной улице Космонавтов насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии, к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Мингорсуда.



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Напомним, вечером 14 октября неустановленный автомобиль сбил 67-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. В Минске ввели план «Перехват» и вскоре нашли водителя. Виновником ДТП оказался 26-летний минчанин. После ДТП мужчина пригнал авто в один из населенных пунктов Дзержинского района, а затем вернулся в столицу и был задержан вблизи места проживания. Обнаруженный автомобиль Audi был пригнан из России и не был снят с учета.

Установлено, что мужчина управлял технически неисправным автомобилем и двигался со скоростью 72 км/ч. При возникновении опасности и препятствия для движения в виде пешехода, пересекавшего проезжую часть вне перехода, которого он мог и должен был своевременно обнаружить, немедленно не принял мер к снижению скорости движения вплоть до полной остановки, в результате чего совершил наезд на женщину.

20 февраля суд Московского района столицы признал водителя виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси и приговорил его к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.