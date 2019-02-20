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Учащиеся СШ №5 встретились с пограничниками
21.02.2019 — Разное | Светлы шлях
С давних времен профессия военного была одной из самых уважаемых и почетных. Служить Родине – значит, оберегать ее, охранять мирную жизнь, честь народа, который проживает на ее территории.
В преддверии Дня защитников Отечества учащиеся 11 «А» СШ №5 посетили филиал городской библиотеки (микрорайон Восточный). Здесь школьники во время общественно-патриотического форума «Солдатом быть – Родине служить» встретились с начальников отдела идеологической работы Сморгонской пограничной группы Игорем Мельником и ветераном пограничных войск, отдавшим военной службе более 30 лет, подполковником в отставке Валерием Субботенко.
Игорь МЕЛЬНИК (слева) и Валерий СУББОТЕНКО
Игорь Мельник рассказал будущим выпускникам о возможностях поступления в Институт пограничной службы Республики Белаусь, Военную академию Республики Беларусь, на военные факультеты ведущих белорусских вузов, а также в высшие военные учебные заведения Российской Федерации.
Валерий Субботенко поделился со школьниками воспоминаниями, которые связаны с его профессиональной карьерой военного. Говоря о роли армии в воспитании парней, оба гостя солидарны во мнении, что именно армия, как социальный институт, способна сформировать настоящего мужчину – защитника своего Отечества.
На мероприятии присутствовали воспитанники ДШИ им. М. К. Огинского
Учащиеся 11 «А» класса во время конкурса «Полевая кухня»
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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С давних времен профессия военного была одной из самых уважаемых и почетных. Служить Родине – значит, оберегать ее, охранять мирную жизнь, честь народа, который...
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