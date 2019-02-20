﻿ Учащиеся СШ №5 встретились с пограничниками. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учащиеся СШ №5 встретились с пограничниками

21.02.2019 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
С давних времен профессия военного была одной из самых уважаемых и почетных. Служить Родине – значит, оберегать ее, охранять мирную жизнь, честь народа, который проживает на ее территории.

В преддверии Дня защитников Отечества учащиеся 11 «А» СШ №5 посетили филиал городской библиотеки (микрорайон Восточный). Здесь школьники во время общественно-патриотического форума «Солдатом быть – Родине служить» встретились с начальников отдела идеологической работы Сморгонской пограничной группы Игорем Мельником и ветераном пограничных войск, отдавшим военной службе более 30 лет, подполковником в отставке Валерием Субботенко.

Учащиеся СШ №5 встретились с пограничниками

Игорь МЕЛЬНИК (слева) и Валерий СУББОТЕНКО

Игорь Мельник рассказал будущим выпускникам о возможностях поступления в Институт пограничной службы Республики Белаусь, Военную академию Республики Беларусь, на военные факультеты ведущих белорусских вузов, а также в высшие военные учебные заведения Российской Федерации.

Валерий Субботенко поделился со школьниками воспоминаниями, которые связаны с его профессиональной карьерой военного. Говоря о роли армии в воспитании парней, оба гостя солидарны во мнении, что именно армия, как социальный институт, способна сформировать настоящего мужчину – защитника своего Отечества.

Учащиеся СШ №5 встретились с пограничниками

Учащиеся СШ №5 встретились с пограничниками

Учащиеся СШ №5 встретились с пограничниками

На мероприятии присутствовали воспитанники ДШИ им. М. К. Огинского

Учащиеся СШ №5 встретились с пограничниками

Учащиеся СШ №5 встретились с пограничниками

Учащиеся 11 «А» класса во время конкурса «Полевая кухня»

Учащиеся СШ №5 встретились с пограничниками

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С давних времен профессия военного была одной из самых уважаемых и почетных. Служить Родине – значит, оберегать ее, охранять мирную жизнь, честь народа, который...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рейтинг: Беларусь не «лучшая страна», но привлекает иностранных студентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика