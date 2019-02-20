Сергей Румас, премьер-министр Беларуси, подписал постановление, которое расторгает кредитный договор с Эксимбанком Китая. Информация об этом появилась на Национальном правовом интернет-портале. Договор заключался для выделения средств на строительство завода «Амкодор» в Колодищах.



Отметим, что, как сообщалось ранее, Банком-агентом стал «АСБ Беларусбанк». Персональная ответственность легла на министра промышленности, на данный момент это Павел Утюпин, а также на главного директора «Амкорда». Александр Шакутин значится как председатель совета директоров и заместитель генерального директора по перспективному развитию. Примечательно, что в честь строительства завода в Колодищах была заложена памятная капсула – 8 мая 2018 года.



Тем не менее, Беларусь отказалась от 192,7 миллионов долларов, которые должны были пойти на возведение завода в Колодищах. Причины такого решения неизвестны, хотя ранее было замечено, что ранее Румас не одобрял практику получения связанных кредитов. Говоря это, он намекал на некоторые беларуско-китайские проекты.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь отказалась от китайских $192,7 млн для постройки завода в Колодищах Сергей Румас, премьер-министр Беларуси, подписал постановление, которое расторгает кредитный договор с Эксимбанком Китая. Информация об этом появилась на...