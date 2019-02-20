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Беларусь отказалась от китайских $192,7 млн для постройки завода в Колодищах
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Сергей Румас, премьер-министр Беларуси, подписал постановление, которое расторгает кредитный договор с Эксимбанком Китая. Информация об этом
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Сергей Румас, премьер-министр Беларуси, подписал постановление, которое расторгает кредитный договор с Эксимбанком Китая. Информация об этом появилась на...
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