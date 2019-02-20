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Главное спортивное событие этой зимы - БАТЭ сегодня играет в Лондоне с "Арсеналом"

21.02.2019 10:47 — Разное | Партизан  
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Если думаете, что главное спортивное событие февраля — это Минская лыжня или ​​чемпионат Европы по биатлону в Раубичах, то ошибаетесь. Нет и еще раз нет! Однозначно, это дуэль БАТЭ и «Арсенала» в 1/16 финала Лиги Европы.

Главное спортивное событие этой зимы - БАТЭ сегодня играет в Лондоне с "Арсеналом"
футболисты БАТЭ во время тренировки на "Эмирейтс"
Как напоминает НН, неделю назад в Борисове БАТЭ сенсационно выиграл 1:0. Сегодня достаточно уступить с минимальным счетом, забив минимум один гол: 1:2, 2:3 и т.д. И за счет мяча в гостях белорусы выйдут в следующий раунд!

Правда, сделать это будет крайне тяжело. В декабре 2017 года БАТЭ в групповом раунде Лиги Европы проиграло «Арсеналу» со счетом 0:6, и сегодня букмекеры считают «канониров» бесспорным фаворитом. 

Коэффициент на победу борисовчан достигает 22, пишет Трибуна



БАТЭ, если обыграет «Арсенал», впервые выйдет в 1/8 финала Лиги Европы. В предыдущие годы белорусов остановили ПСЖ и «Фенербахче».

Кстати, сегодня на стадион «Эмирейтс» выйдет Александр Глеб, который свои лучшие годы провел именно в «Арсенале» (2005-2008). 

Пару лет назад он хотел сыграть за БАТЭ против «Арсенала», чтобы красиво уйти из футбола, но его не взяли в команду. Это было обидно, досадно, но ситуация заигралась, а стороны примирились и сошлись. 

Впрочем, когда жребий повторно свел борисовчан и лондонцев в Лиге Европы, положение вновь было неоднозначным. У Глеба истекал контракт с белорусским чемпионом. 

Разговоры отправляли футболиста на пенсию, а сам он подумывал о продолжении карьеры в какой-нибудь теплой стране – так что свидание с клубом, который сделал Глеба легендой белфутбола, опять было под вопросом.

Но теперь все срослось. Глеб не закончил и никуда не ушел. В первом матчей плей-офф ЛЕ он помог БАТЭ одолеть «Арсенал» и сорвал аплодисменты приезжего фан-сектора, хотя и выглядел не блестяще (во многом из-за тренерского плана на игру).

Все идет к тому, что и на «Эмерейтс» Глеб сыграет. Во всяком случае, он в Англии с командой и уже провел предматчевую тренировку на арене, где когда-то зажигал и ставил фанов на уши.

Посмотрите на эти счастливые глаза и представьте, как они будут светиться, если БАТЭ еще раз сподобится на чудо.



В отличие от «Арсенала», который не захотел тренироваться на «Борисов-Арене» накануне первой игры, БАТЭ не стал щадить газон «Эмирейтс». Ну как тут щадить. Не каждому в карьере удается хотя бы потренироваться на таком стадионе, отмечает tribuna.com

Итак, начало матча «Арсенал» — БАТЭ в 20:55, трансляция на Беларусь-5. Болеем за наших!

 
 
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Если думаете, что главное спортивное событие февраля — это Минская лыжня или ​​чемпионат Европы по биатлону в Раубичах, то ошибаетесь. Нет и еще раз нет!...
 
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