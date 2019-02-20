Соболенко эпично проиграла 45-ой ракетке на турнире в Дубае









Первая ракетка Беларуси не реализовала шесть матчболов и допустила больше ошибок, чем соперница не преминула воспользоваться.





Это был матч 1/8 финала турнира WTA в Объединенных Арабских Эмиратах.





Соболенко на сегодняшний день 9-я ракетка мира, ее соперница — 45-я.







