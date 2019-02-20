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Соболенко эпично проиграла 45-ой ракетке на турнире в Дубае

21.02.2019 10:42 — Разное | Партизан  
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в трех сетах проиграла швейцарке Белинде Бенчич — 4:6, 6:2, 6:7 (7:9).



Первая ракетка Беларуси не реализовала шесть матчболов и допустила больше ошибок, чем соперница не преминула воспользоваться.

Это был матч 1/8 финала турнира WTA в Объединенных Арабских Эмиратах. 

Соболенко на сегодняшний день 9-я ракетка мира, ее соперница — 45-я.



 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в трех сетах проиграла швейцарке Белинде Бенчич — 4:6, 6:2, 6:7 (7:9).
 
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