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Соболенко эпично проиграла 45-ой ракетке на турнире в Дубае
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в трех сетах проиграла швейцарке Белинде Бенчич — 4:6, 6:2, 6:7 (7:9).
Первая ракетка Беларуси не реализовала шесть матчболов и допустила больше ошибок, чем соперница не преминула воспользоваться.
Это был матч 1/8 финала турнира WTA в Объединенных Арабских Эмиратах.
Соболенко на сегодняшний день 9-я ракетка мира, ее соперница — 45-я.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в трех сетах проиграла швейцарке Белинде Бенчич — 4:6, 6:2, 6:7 (7:9).
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