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Эстония готовится к войне в Россией
О подготовке Эстонии к войне свидетельствуют инвестиции в оборону и реорганизация сил обороны, отметил представитель минобороны страны Кусти Сальм.
Руководитель отдела по оборонным инвестициям министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что его страна "фактически готовится к войне". Об этом 20 февраля сообщило местное издание Postimees.
По словам чиновника минобороны, об этом свидетельствуют реорганизация сил обороны и инвестиции в оборону. Сальм подчеркнул, что речь идет не только об "игре в оборону" по учебникам.
Он отметил, что Таллинн пытается "выжать" из каждого потраченного на оборону цента как можно больше: припасов, оружия и средств связи.
Против кого собирается воевать Эстония, Сальм не уточнял.
Однако следует отметить, что в 2004 году Эстония стала членом НАТО. И единственная страна, не входящая в Альянс, но имеющая сухопутную границу с Эстонией, – Россия.
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О подготовке Эстонии к войне свидетельствуют инвестиции в оборону и реорганизация сил обороны, отметил представитель минобороны страны Кусти Сальм.
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