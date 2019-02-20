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Эстония готовится к войне в Россией

21.02.2019 10:31 — Разное | Партизан  
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О подготовке Эстонии к войне свидетельствуют инвестиции в оборону и реорганизация сил обороны, отметил представитель минобороны страны Кусти Сальм.

Руководитель отдела по оборонным инвестициям министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что его страна "фактически готовится к войне". Об этом 20 февраля сообщило местное издание Postimees.

По словам чиновника минобороны, об этом свидетельствуют реорганизация сил обороны и инвестиции в оборону. Сальм подчеркнул, что речь идет не только об "игре в оборону" по учебникам.

Он отметил, что Таллинн пытается "выжать" из каждого потраченного на оборону цента как можно больше: припасов, оружия и средств связи.

Против кого собирается воевать Эстония, Сальм не уточнял.


Однако следует отметить, что в 2004 году Эстония стала членом НАТО. И единственная страна, не входящая в Альянс, но имеющая сухопутную границу с Эстонией, – Россия. 


 
 
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О подготовке Эстонии к войне свидетельствуют инвестиции в оборону и реорганизация сил обороны, отметил представитель минобороны страны Кусти Сальм.
 
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