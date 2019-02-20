Эстония готовится к войне в Россией

Руководитель отдела по оборонным инвестициям министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что его страна "фактически готовится к войне". Об этом 20 февраля сообщило местное издание Postimees.





По словам чиновника минобороны, об этом свидетельствуют реорганизация сил обороны и инвестиции в оборону. Сальм подчеркнул, что речь идет не только об "игре в оборону" по учебникам.





Он отметил, что Таллинн пытается "выжать" из каждого потраченного на оборону цента как можно больше: припасов, оружия и средств связи.





Против кого собирается воевать Эстония, Сальм не уточнял.









Однако следует отметить, что в 2004 году Эстония стала членом НАТО. И единственная страна, не входящая в Альянс, но имеющая сухопутную границу с Эстонией, – Россия.



