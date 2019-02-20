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Откуда деньги? Что Путин не договорил в своем послании

21.02.2019 10:30 — Разное | Партизан  
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Какой маневр придумал президент РФ со льготами по налогу на квартиры и есть ли за границей органические продукты?



Немецкая волна проанализировала полное обещаний послание Путина.

Нынешнее послание Владимира Путина Федеральному собранию в среду, 20 февраля, было направлено преимущественно на вопросы внутреннего развития РФ, чем разительно отличалось от аналогичного прошлогоднего выступления, которое было в основном посвящено демонстрации новых вооружений.

Снижение налога на квартиры?

Президент РФ говорил прежде всего о том, что надо или планируется сделать для улучшения жизни различных групп населения. Одной из мер поддержки семей должно стать выведение из-под налога на недвижимость по 5 квадратных метров в квартире за каждого ребенка. 

В то же время в 2014 году Путин подписал закон об изменении расчета налога на квартиры, который значительно повышает налоговую нагрузку на владельцев недвижимости. Теперь этот налог рассчитывается исходя из кадастровой, а не более низкой инвентаризационной стоимости, как раньше.

В результате к 2017 году налоговые отчисления россиян за квартиру увеличились почти в два раза, а в отдельных регионах - вплоть до десяти раз, свидетельствуют данные аналитического центра "Финэкспертиза". И это не предел, так как реформа предусматривает переходный период в три-пять лет, в течение которого налоговая нагрузка будет повышаться. 

В абсолютных цифрах все выглядит не так страшно: в 2017 году средний годовой платеж по России составлял 355 рублей, в Москве - 1050 рублей. В любом случае, объявленная Владимиром Путиным в нынешнем послании мера лишь частично снизит нагрузку на некоторых владельцев квартир при том, что президент РФ сам недавно кратно ее увеличил для всех них.


Доходы бюджета растут. А что с расходами?

Говоря о мерах поддержки семей, среди которых были также названы увеличение пособия по уходу за детьми с инвалидностью, освобождение многодетных семей от налога с 6 соток, субсидирование ипотеки для семей с двумя и более детьми, президент РФ указал, что все это делается "с учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства". 

Доходы бюджета РФ действительно растут. Но не менее важно при этом учитывать и расходы, от которых зависит, будут ли у правительства "лишние" деньги на реализацию планов Путина. А расходы тоже увеличиваются и, по прогнозу Минфина, к 2021 году впервые превысят 20 трлн рублей.

В прошлом году российский бюджет впервые за семь лет оказался профицитным, а до этого расходы в нем раз за разом превышали доходы. Минфин рассчитывает, что в ближайшие три года бюджет страны останется профицитным. 

Однако с каждым годом этот профицит будет уменьшаться, и в 2021 году составит 952 млрд рублей. Причем немалую его долю (609 млрд рублей), судя по всему, обеспечит принятое в конце прошлого года продление заморозки накопительной части пенсий. 

В проекте Минфина еще не учтены предложенные сейчас президентом РФ дополнительные траты и выпадающие поступления в бюджет от обещанных льгот. Насколько это сократит предполагаемое положительное сальдо бюджета, финансовому блоку правительства теперь еще предстоит подсчитать. 

Кроме того, доходы российского бюджета очень зависимы от цен на нефть: в прошлом году из 19,5 трлн рублей едва ли не половина доходов - более 9 трлн рублей - были нефтегазовыми. Нынешние прогнозы российского Минфина предполагают нефтяные котировки не ниже 58 долларов за баррель в 2021 году. 

В случае падения цен большие расходы бюджета могут стать для казны проблемой.


За рубежом нет органического сельского хозяйства?

Владимир Путин призвал также наращивать "производство экологически чистой продукции" и создать бренд российской "зеленой" продукции, в том числе для экспорта. "На внешнем (рынке. - Ред.) пойдет все влет, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей", - добавил президент РФ.

Последнее утверждение не подкреплено никакими фактами. Напротив, к примеру, европейский рынок органической продукции не только существует, но и растет неплохими темпами и по объемам продаж, и по площади соответствующих фермерских хозяйств. 

По официальным данным, объем продаж органических продуктов в ЕС по состоянию на 2016 год составил 30,7 млрд евро (в 2012 году было 20,8 млрд), а площадь таких сельхозугодий достигла почти 12 миллионов гектар (четырьмя годами ранее было чуть больше 10 млн га).

 
 
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Какой маневр придумал президент РФ со льготами по налогу на квартиры и есть ли за границей органические продукты?
 
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