"Чуда не случилось": правозащитники проанализировали выделенные властью места для протеста

Ведь по белорусским законам мирные собрания отнесены к массовым мероприятиям. Активисты не питали иллюзии на счет доступности и действительно массовой посещаемости всех этих территорий.





«Вбивая один за одним адреса в google-maps, мы с интересом готовились к встрече то ли с ожидаемым разочарованием, то ли с визуализацией "жесточайшей либерализации", обещанной министром МВД. Забегая наперед, отметим - чуда не случилось», - признаются волонтеры.





Парк Дружбы народов или «Бангалор»





О Бангалоре уже слагают городские легенды. Презрительно называя эту площадку «местом для выгула собак», минчане и минчанки давно обозначили своё неуважительное отношение к ней, как к месту проведения публичных мероприятий. Из года в год, получая очередную заявку на шествие, митинг или пикет, Мингорисполком направляет протестующих именно сюда. Потому от слова «Бангалор» у многих уже начинается аллергия.





Стоит отметить, что «Бангалор» - это на самом деле кольцевая площадь, возле которой и находится столь любимое властями место для проведения мирных собраний. В самом парке Дружбы народов много деревьев, через которые с большим трудом можно рассмотреть не то что плакаты, но и вовсе людей.





Интересно, что до 26 января высказывать своё мнение можно было только на центральной сценической площадке, а теперь в вашем распоряжении весь парк: можно выбирать любой закуток.





К слову, когда-то вся эта территория была заболоченной и здесь размещалась научная Болотная станция. Символично, не правда ли?





Киевский сквер





Сравнительно недалеко от площади «Бангалор» раскинулся Киевский сквер, который незаметно стал традиционным пристанищем для акций Консервативно-христианской партии БНФ. Именно здесь фронтовцы отмечают знаковые исторические даты.





Конечно, в сравнении с предыдущей площадкой, сквер хотя бы расположен в непосредственной близости от малоэтажных жилых домов, хотя действительно живой эту местность язык вряд ли повернется назвать.





Улица Орловская, примыкающая к скверу, конечно, хоть и является важной и довольно загруженной транспортной артерией города, но тем не менее находится с противоположной стороны от указанной для мероприятий точки. Улица же Каховская, с которой можно обозреть площадку, пустынна и молчалива. Кто бы сомневался...





Парк культуры и отдыха им. 50-летия Великого Октября





Парк с пафосным названием имеет репутацию тихого и спокойного места для романтических прогулок и занятий оздоровительной физкультурой. Попасть в него можно с трудом, если вы не являетесь жителями близлежащих районов. Парк раскинулся между станциями метро «Тракторный завод» и «Партизанская», а найти там «летний театр», определенный властями для мирных собраний, не так просто с первого раза.





Парк можно смело назвать царством спокойствия и умиротворения, где бегают белочки и поют птички. Хотя старожилы поговаривают, что местность пользуется нехорошей репутацией и даже славится мистическими историями, но это, как говорится, уже совершенно другая история.









Парк им. Грековой





Совсем рядом с МКАДом между микрорайонами «Чижовка» и «Серебрянка» нашему взору предстал парк имени Надежды Грековой, советской деятельницы и чиновницы. Эстетически и практически он вполне себе сносный. Рядом есть водоем с утками, ухоженные прогулочные дорожки, плантации цветов и декоративно-питьевой источник. Всё, что для счастья нужно. Парку явно симпатизируют местные жители, которые с удовольствием проводят там свободное время, гуляя с детьми и собаками.





Для проведения мирных собраний это место подходит лишь с оговоркой, что там будут обсуждаться вопросы местного самоуправления и жизнедеятельности в рамках микрорайона. Не более. Провести в парке, например, День Воли не видится хорошей затеей, так как доехать туда может оказаться крайне затруднительной задачей.





Сквер Жукова





До 2007 года сквер Жукова был безымянным и, прямо скажем, не внушал доверия и желания совершать здесь променад с любимым или любимой. Сейчас же местность облагородили и, как кажется, решили сделать стерильно чистой, ибо такого количества коммунальщиков на квадратный метр, как там, нет ни в одной части Минска





Что касается расположения, то оно довольно оригинальное. В пешей доступности находится железнодорожный остановочный пункт «Столичный», через который, громыхая, мчатся составы поездов. Предполагаем, что даже громкоговоритель не поможет во время речей митингующих, когда вагоны будут стучать своими массивными колесами. Сам парк очень небольшой по размеру и украшен памятником самому Жукову.









Тучинский сквер





Тучинский сквер, больше известный местным жителям как Мухля, оказал неизгладимое впечатление. Более душераздирающей картины наблюдать, если и приходилось, то только не в контексте проведения мирных собраний.





В сквере находится ныне закрытый кинотеатр «Современник» (от него остались рожки да ножки в виде затянувшегося долгостроя). Поговаривают, что обмелевший пруд в черте сквера не чистили вот уже многие годы, а фонтаны и вовсе никогда не работали.





Правда это или нет, утверждать не станем, но похоже на то, т.к. даже установкой скамеек и мусорок также никто не озадачился, судя по их тотальному отсутствию.





Каким образом здесь можно проводить некие мероприятия, остается загадкой для всех, но только не для минских властей.





Подводя итог, волонтеры считают, что в этом определенном властями списке не хватает парка имени Уго Чавеса, что в Каменной горке, который всем своим видом символизирует не только ситуацию с правом белорусов и белорусок на мирные собрания, но и крах эпохи "Друга Уго" со всеми вытекающими последствиями.









парк имени Уго Чавеса, 2017 год, фото: onliner.by