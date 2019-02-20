«Его трясет, как гнома на перфораторе». Александр Невзоров о «Деле Друзя»

Также Друзь на неопределённый срок отстранён от участия в шоу «Что? Где? Когда?», говорится в заявлении Первого канала. Этот скандал разразился на днях, после того как главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Друзя в мошенничестве и попытке подкупа. По его словам, накануне съёмок Друзь предложил ему раскрыть список вопросов и ответы на них в обмен на долю от выигрыша в 3 млн руб. Запись игры была сделана 23 ноября 2018 г., а эфир состоялся в декабре. Производители программы «Кто хочет стать миллионером?» на неопределённый срок отстранили от работы и Илью Бера.
«Илья Бер был не вправе устраивать «следственные эксперименты», какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался, в федеральном телеэфире», – заявил Илья Кривицкий, гендиректор телекомпании «Красный Квадрат» (производитель «Кто хочет стать миллионером?»).
Между тем за Друзя заступился Александр Невзоров. «Что такое честность? – заявил он. – Это просто «непойманность». И с беднягой Друзем точно такая же история. Главное, в чём проблема-то? Вы что, действительно думали, что имеете дело с неимоверными познаниями, а не с заготовками? Ну, так это ваша проблема. Вы дураки. Это же шоу, где вас развлекают. Это представление. Ну, начните ещё возмущаться тем, что Шварценеггер не был на Марсе, а Джонни Депп не грабил корабли. Это шоу, которое живёт по своим законам. Сейчас скандал обнажил его механизм. И вы узнали, как на самом деле это делается. Да, договариваются. Ну и что? Это абсолютно не моё дело. Но я бы рекомендовал прекратить травлю бедного всезнайки. Вы его доведёте. Он адски впечатлительный и ранимый человек. Сейчас его трясёт, как гнома на перфораторе. И до того, что считается трагедией, совсем чуть-чуть».