«Его трясет, как гнома на перфораторе». Александр Невзоров о «Деле Друзя»

Также Друзь на неопределённый срок отстранён от участия в шоу «Что? Где? Когда?», говорится в заявлении Первого канала. Этот скандал разразился на днях, после того как главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Друзя в мошенничестве и попытке подкупа. По его словам, накануне съёмок Друзь предложил ему раскрыть список вопросов и ответы на них в обмен на долю от выигрыша в 3 млн руб. Запись игры была сделана 23 ноября 2018 г., а эфир состоялся в декабре. Производители программы «Кто хочет стать миллионером?» на неопределённый срок отстранили от работы и Илью Бера.

«Илья Бер был не вправе устраивать «следственные эксперименты», какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался, в федеральном телеэфире», – заявил Илья Кривицкий, гендиректор телекомпании «Красный Квадрат» (производитель «Кто хочет стать миллионером?»).