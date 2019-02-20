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Подарки для дороги. Что преподнести автомобилисту на 23 февраля?

21.02.2019 11:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Подарки для дороги. Что преподнести автомобилисту на 23 февраля?
shutterstock.com

Часто отличным подарком мужчине оказывается не только вещь, связанная с военной тематикой, но и автомобильный аксессуар. Правда, возникает дилемма — выбирают такие подарки женщины, которые часто не очень понимают, что именно нужно, но хотят сохранить презент в тайне до момента вручения. Рассказываем, на что действительно стоит обратить внимание. 

Эмоциональный коммуникатор 

В больших городах общение водителей между собой все более усложняется. Если раньше было достаточно взмаха рукой или помигивания аварийкой, то сейчас особенности поведения в пробке требуют новых способов взаимодействия. В продаже появились небольшие экраны на заднее стекло автомобиля, демонстрирующие забавные смайлики или надписи. Управляется эта штука пультом, закрепленным на руле. Если нужно вырулить в тесный поток и отвесить реверанс отжатым водителям, то эмоциональный коммуникатор поможет уберечься от их проклятий в свой адрес. Крепится он на присосках, работает от батареек АА (проще говоря — «пальчиковых») и стоит от 20 долларов. 

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Фонарь на голову 

Нередко копаться в машине приходится в темное время суток. Заглянуть под капот или просто починить прокол колеса в полевых условиях невозможно без дополнительного освещения. И самым лучшим в такой ситуации оказывается светодиодный фонарик, надеваемый на голову. Такие же нередко используют шахтеры. Полезны они и при обслуживании автомобиля. Светодиодные лампочки долговечны и хорошо справляются с холодами. Оставлять фонарик можно прямо в бардачке автомобиля или под полом багажного отделения. Зато в случае непредвиденной ситуации он незаменим. Стоимость фонарика начинается от 15 долларов. 

Видеорегистратор

Прибор автоматический фиксации движения становится с каждым днем все более важным, в особенности для начинающих водителей. Это защита от «подставлял» и способ умерить пыл сотрудников ГИБДД. Кроме того, представители власти сами настоятельно рекомендуют завести в машинах подобного жителя, чтобы с его помощью следить за соблюдением ПДД в потоке. Записи с вопиющими выкрутасами лихачей они призывают направлять в правоохранительные органы.

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Держатель для смартфона 

Отличной альтернативой регистратору является смартфон, закрепленный на лобовом стекле. В приложениях можно скачать специальную программу и запустить ее на телефоне при начале движения. Современные коммуникаторы хорошо справляются с такими задачами, так как имеют глазастые камеры, мощные процессоры и матрицы. Правда, для лучшего их функционирования необходим правильный держатель. Крепится он на лобовое стекло с помощью присоски, за счет штанги поворачивается в любую сторону. Стоимость держателя стартует от 20 рублей. 

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Пылесос для чистки 

Если драгоценной половине кажется, что муж «замусорил машину», то лучший способ порадовать его и себя — это подарить ему компактный автомобильный пылесос. Поверьте, наводить марафет в машине мужчинам нравится даже больше, чем женщинам. С помощью пылесоса ценой около 100 рублей, работающего от бортовой энергосети, водитель может «чистить перышки» своей «ласточке» почти ежедневно. 

Радиостанция 

Порой кажется, что средства коммуникаций настолько хороши, что старая добрая радиостанция уже изжила себя. Однако телефоны и интернет не заменят оперативного общения между водителями и сотрудниками спецслужб. На определенных волнах общаются шоферы-дальнобойщики — они рассказывают в эфире много интересного о дорожной обстановке. По рации на общих волнах они советуют, где лучше перекусить и остановиться на отдых. Поэтому иметь в салоне автомобиля радиостанцию всегда полезно. Их стоимость — от 150 рублей и выше. 

Беспроводная гарнитура для телефона 

Говорить по мобильному телефону в автомобиле запрещено, но это не значит, что нужно отказаться от связи. Помогает беспроводная гарнитура или bluetooth-наушники. Их польза очевидна, но не у всякого доходят руки купить их в магазине. Bluetooth-гарнитуры с наушниками работают гораздо лучше, чем средства беспроводной связи в современных магнитолах, которые считывают звук дистанционного, из-за чего возникают посторонние шумы и эхо. Bluetooth-гарнитура лишена этих недостатков. 

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Алкотестер 

Порой автомобилистам приходится садиться за руль в состоянии «после вчерашнего». Проконтролировать себя поможет индивидуальный алкотестер. У одних пары алкоголя улетучиваются через несколько часов, другим же требуются сутки, чтобы избавиться от «выхлопа». Ну а портативный прибор поможет лучше разобраться в своем организме и убережет от больших проблем с законом. Цена портативного алкотестера начинается от 30 рублей. 

Курс контраварийного вождения 

Обучение в автошколе сводится к простому заучиванию правил. Поэтому, получая права, водители зачастую не знают, как поведет себя машина в экстремальной ситуации. Многие не знают, как гасить занос и стабилизировать машину на скользкой дороге или что предпринять, если развивается снос. Научить этому могут только спецкурсы. Благо, сейчас практически каждый автомобильный бренд имеет у себя школу повышения водительского мастерства. Если зайти в дилерский центр или просто поискать информацию на официальных сайтах, можно подобрать подходящий курс обучения. Пользы от него будет несравненно больше, чем от всех перечисленных подарков. Ведь хороший водитель пригодится всей семье.

 
 
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