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Таможенники ЕАЭС решают, в каком случае гражданам придется отчитываться о происхождении наличности

21.02.2019 11:50 — Разное | Ежедневник  
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Таможенники ЕАЭС решают, в каком случае гражданам придется отчитываться о происхождении наличности

фото: sun-t.ru

Соответствующий проект решения Евразийской экономической комиссии сейчас проходит обсуждение в таможенных органах стран-членов ЕАЭС.

Как пояснили Интерфаксу в Федеральной таможенной службе, предполагается, что гражданам придется подтвердить происхождение наличных денег в случае, если их сумма превысит 100 тысяч долларов. Впрочем, это не окончательный вариант, обсуждение документа только началось, подчеркнули в ФТС.

Согласно действующему законодательству, декларированию подлежат наличные средства эквивалентом 10 тыс. долларов и выше.

 
 
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Соответствующий проект решения Евразийской экономической комиссии сейчас проходит обсуждение в таможенных органах стран-членов ЕАЭС.
 
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