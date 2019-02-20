Таможенники ЕАЭС решают, в каком случае гражданам придется отчитываться о происхождении наличности

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Соответствующий проект решения Евразийской экономической комиссии сейчас проходит обсуждение в таможенных органах стран-членов ЕАЭС.

Как пояснили Интерфаксу в Федеральной таможенной службе, предполагается, что гражданам придется подтвердить происхождение наличных денег в случае, если их сумма превысит 100 тысяч долларов. Впрочем, это не окончательный вариант, обсуждение документа только началось, подчеркнули в ФТС.

Согласно действующему законодательству, декларированию подлежат наличные средства эквивалентом 10 тыс. долларов и выше.