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Таможенники ЕАЭС решают, в каком случае гражданам придется отчитываться о происхождении наличности
21.02.2019 11:50 — Разное | Ежедневник
фото: sun-t.ru
Соответствующий проект решения Евразийской экономической комиссии сейчас проходит обсуждение в таможенных органах стран-членов ЕАЭС.
Как пояснили
Согласно действующему законодательству, декларированию подлежат наличные средства эквивалентом 10 тыс. долларов и выше.
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Соответствующий проект решения Евразийской экономической комиссии сейчас проходит обсуждение в таможенных органах стран-членов ЕАЭС.
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