Владелица Wildberries стала второй миллиардершей России

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В России появилась вторая после Елены Батуриной женщина-долларовый миллиардер.

Превращение Wildberries в компанию-единорога делает ее единственного владельца Татьяну Бакальчук миллиардером, пишет Forbes .

В 2019 году крупнейший в Рунете интернет-магазин Wildberries занял 4-е место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, получив оценку стоимости в 1,2 млрд долларов.

Единственным владельцем компании является ее соосновательница Татьяна Бакальчук. Новая оценка стоимости компании позволяет оценить состояние женщины более чем в 1 млрд долларов. Она становится второй женщиной-миллиардером в России после Елены Батуриной.

Богатеет Бакальчук быстро – всего год назад она впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием 600 млн долларов.

Так как компания Wildberries не является публичной, ее стоимость оценивалась на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов.

В прошлом году Wildberries в полтора раза увеличила число пунктов самовывоза — до 2799, а также начала строительство распределительного центра площадью 145 тыс. кв. м в Подмосковье и объявила о скором появлении склада в Екатеринбурге.

Татьяна Бакальчук по образованию преподаватель английского языка, бизнес она основала вместе с мужем в 2004 году. Начали супруги с продажи женской одежды по немецким каталогам Otto и Quelle. Сегодня на сайте представлены многие категории товаров - игрушки, косметика, товары для дома, спортивное и детское питание, электроника, книги и т.д.

В месяц сайт посещают около 60 млн человек. В 2018 выручка компании составила 1,7 млрд долларов.